2018'in 'kitap kurtları' belirlendi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kitap okumayı özendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Kütüphane Haftası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığınca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

EN ÇOK KİTAP OKUYAN SEKİZ OKUYUCU

Bu kapsamda Ankara'daki kütüphanelerden yıl içerisinde en çok kitap ödünç alıp okuyan vatandaşlar Ankara Valiliğince belirlendi.

Her yıl gelenekselleşen bir şekilde valilikle kitap kurtlarını ödüllendiren Bakanlık, bu yıl da en çok kitap okuyan 8 okuyucuya hediyeler verecek.





Kütüphane Haftası'nın ilk gününde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikte, hediye alacak kitap kurtlarının en genci 7, en yaşlısı ise 64 yaşında. En çok kitap ödünç alan okuyucuların 6'sını 7-12 yaş aralığındaki çocuklar oluşturuyor.

