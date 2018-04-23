2018'in modası yeşil oturma odası fikirleri

Duvarları yeşil renge boyamanın biraz karanlık olduğunu düşünebilirsiniz, ancak yeşil rengi yatıştırıcı olduğu kadar sakinleştirici ve herhangi bir oturma odasında yumuşak bir ifade oluşturabilir.

ORMAN YEŞİLİYLE GELEN GÜZELLİK

Parlak bir alanda, duvarları düz bir mat orman yeşil renginde boyamak parlamayı aşağıya çevirecektir. Ayrıca, uzun bir günün sonunda dinlenmek istediğiniz bir oda için mükemmel olan yumuşak bir havayI yakalamış olursunuz.

Sarı tonları, buradaki mükemmel vurgu rengidir. Belirli yerlerde kullanılan sarılar, yeşillikleri çok karanlık ve kasvetli hissetmenizi önler.

YEŞİLİN RAHATLIĞI

Botanik duvar kağıdı oturma odanızı süslemek için en güzel seçim olacak. Kır evi tarzında dekore edilmiş bir oda, kahve deri bir kanepe için mükemmel bir yerdir. Şıklık için yün döşemeli koltuklar, tartan ve çok sayıda doğal ahşap ile klasik bir şekilde dekore edebilirsiniz.

1871 yılında tasarlanan bu dal baskı duvar kağıdı, odaya hakim olmadan ince detaylar ekliyor.

BAKIR VE DERİN YEŞİLİ DENEYİN

Lüks bir görünüm için yüksek parlaklıktaki mavi vurgularla orman yeşilinde glam ve takımların görkemli kumaş ve kağıtlarını kullanın. Bakır, oturma odası için bir alanı rahat hissettiren en güzel ton.

BOTANİK STİLİYLE AÇIK HAVA KONSEPTİ YAKALAYIN

Oturma odanızı karışık yeşil tonları ve gerçek ya da sahte bitkilerin görüntüsünü içeren beyaz bir dekorasyon şemasına yerleştirin. İpucumuz, yemyeşil kontrast için yeşilin birkaç tonunu katmanlamak olacak.

ORMAN YEŞİLİNİ VE TÜTÜN RENGİNİ BİRLEŞTİRİN

Derin deniz mavisi yeşil, bir odayı kışın rahat ve sarılı hissettiren, yazın serin ve gölgeli sıradışı bir kaliteye kavuşturuyor. Doğadan doğrudan bir uyum için turuncu bir alt tonu olan ormanlar ve derilerle canlandırın. Bu renk karışımı size güven verecek.

ALANINIZI NANEYLE CANLANDIRIN

Mint, yaşam alanınıza serin ve ferahlatıcı bir hava katmak için mükemmel bir renktir. Rahat denim mavisi ve arduvaz gri ile karıştırarak his yaratın. Kışın, lacivert ve yumuşak mor renklerini değiştirebilirsiniz.

YEŞİL ÜSTÜNE YEŞİL

Yeşil tonları birlikte güzel işler çıkarır. Bu yüzden açık ve koyu renklerin yanı sıra hem mavi hem de sarı tabanlı renkleri karıştırmaktan korkmayın. Burada, benzer yeşil tonlarında kitaplık kullanıldı. Hiç göz yormadığını farketmişsinizdir.

BİRAZ DA PEMBE KATIN

Cesur olmak isterseniz, renk engelleme sizi çarpıcı ve etkileyici yeni bir görünümle ödüllendirebilir. Burada karanlık adaçayı yeşili duvarlar, Millennial pembe köşe kanepe ve hardal sarı koltuk ve minderler birlikte uyum sağladı.