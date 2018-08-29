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2018'in sınavlarında iptal soru yok

ÖSYM'nin bu yılın 8 aylık döneminde yaptığı 32 sınavda kullanılan 6 bin 496 sorudan hiçbiri iptal edilmedi.

AA | 29.08.2018 - 14:02..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yılın 8 aylık döneminde yapılan 32 sınavda kullanılan 6 bin 496 sorudan hiçbirisi iptal edilmedi. 8 milyondan fazla adayın başvurduğu sınavlarda 6 bin 496 soru kullanıldı. Bu sınavlarda şu ana kadar soruların hiçbiri iptal edilmedi.

UZUN ZAMANDAN BERİ SORU İPTALİ YOK

Özellikle Tıpta Uzmanlık Sınavlarında (TUS) geçen dönemlerde her yıl birkaç soru, iptal için mahkemeye giderken 2018 TUS ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gerçekleştirilen bu iki sınav için uzun zamandan beri ilk kez hiçbir soru iptal edilmedi.

2018'in sınavlarında iptal soru yok

SINAVLAR ZAMANINDA AÇIKLANDI

Diğer sınavların tamamı da zamanında açıklandı. Ayrıca KPSS ile farklı kurumlara yapılan yerleştirmeler en kısa sürede gerçekleştirildi. Soru iptalleri nedeniyle bekleyen veya gecikmiş olan bir sonuç açıklama veya yerleştirme söz konusu olmadı.

Bu yıl yapılan sınavlara ilişkin sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçlarının açıklanması olağan süresi içinde gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından sınav takvimlerine uygun olacak şekilde gerçekleştiriliyor.

2018'in sınavlarında iptal soru yok

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