2019 Erasmus+ Programı teklif çağrısı ilan edildi

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki desteklerini kapsayan Erasmus+ Programı'na ilişkin 2019 yılı teklif çağrısının ilan edildiği belirtildi.

BÜTÇE AYRILDI

Teklif çağrısında, 2019'da Erasmus+ Programı kapsamında proje başvurularının alınacağı alt programlar, başvuru tarihleri ve bütçelerine ilişkin bilgilerin yanı sıra programın uygulama kurallarına ilişkin Erasmus+ rehberinin yayımlandığının aktarıldığı açıklamada, Avrupa Komisyonu tarafından gelecek sene için program bütçesinin 3 milyar avro olarak açıklandığı kaydedildi.

DESTEK SAĞLANACAK

Yapılan açıklamada, "Erasmus+ Programı 2019 yılı teklif çağrısı kapsamında yükseköğretim, okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik ve spor alanlarında hazırlanan projelere hibe desteği verilecek. 2019 yılı teklif çağrısı kapsamında ülkemizdeki eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilecek" ifadelerine yer verildi.

PİLOT ÇALIŞMA BAŞLAYACAK

2019'da Avrupa çapında ilk kez Avrupa Üniversiteleri faaliyeti çerçevesinde başvuru alınacağının bildirildiği açıklamada, 2025 Avrupa Eğitim Alanı'nın oluşturulması kapsamında desteklenen Avrupa üniversiteleri faaliyetinin gelecek sene pilot çalışmayla başlayacağı ve yüksek öğretim kurumlarından oluşan 6 ağa destek vereceği belirtildi.