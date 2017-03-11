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2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde imzalanan anlaşmayla 2019, "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" ilan edildi.

11.03.2017 - 11:44
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Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye ile Rusya kültürel ilişkilerde yeni bir döneme giriyor. Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında düzenlenen Türkiye-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısında imzalanan anlaşmayla 2019, iki ülke arasında karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı ilan edildi.

İKİ ÜLKENİN SANATLARI KARŞILIKLI TANINACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky'nin imzaladığı anlaşma kapsamında, 2019 boyunca iki ülkede edebiyat alanında konferanslar, sergiler, konserler, sinema, tiyatro, opera, bale gibi kültürel faaliyetler gerçekleştirilecek. Geleneksel sanatların yanı sıra iki ülkenin çağdaş sanatlarının karşılıklı tanınmasını sağlayacak sergiler düzenlenecek.

TÜRK VE RUS TELEVİZYONLARI İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova ziyareti öncesi Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in Uluslararası Kültür İşbirliği Özel Temsilcisi Mihail Shydkoy'u İstanbul'da kabul etmiş, anlaşmayla ilgili detayları konuşmuştu. Bakanlık yetkilileri görüşmede Türk ve Rus televizyonları arasında ortak projeler gerçekleştirilmesi ve program alışverişinde bulunulmasının kararlaştırıldığını aktardı.

TURİZME ARTI DEĞER KATACAK

Almanya'nın ardından Türkiye'ye en çok turist gelen ikinci ülke konumundaki Rusya, "uçak krizi"nin ardından Türkiye'ye gelen turistlere kısıtlama koymuş, Türkiye turları ve charter uçuşlar iptal edilmişti.

İki ülke ilişkilerinin normalleşmesinin ardından Türkiye'ye ilk charter uçuş 2 Eylül 2016'da yapıldı. Turizm sektöründe hükümetin verdiği desteklerin ardından 2017 için umutlar artarken, kültürel ilişkilerde atılacak yeni adımların, gelecek yıllarda turizme de artı değer katması bekleniyor.

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