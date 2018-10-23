2023 Eğitim Vizyonu bugün açıklanıyor

Eğitimde sorun çok büyük olduğu ve göreve geldiği andan itibaren herkese bugünü tarih olarak gösterdiği için Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakanı Selçuk’tan beklenti çok fazla. Başta veli ve öğrenciler olmak üzere öğretmen, okul yöneticisi ve hatta siyasetçilerin vizyon beklentisi yüksek.

Bugün Bakan Selçuk bu beklentilere nasıl yanıt verecek. İşte veli, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin sıkıntıları ve buna yönelik beklentileri...

SINAVLAR

Sınav baskısı var. Sınavlar yerleştirmelerde kullanıldığı için özellikle ortaokul ve lise son sınıflarda öğrenciler, sınava hazırlıkla bu süreci geçiriyor.

Sanat ve spor etkinlikleri yapılamıyor, bu alanda başarılı olanlar da iyi bir okula yerleşmek için yetenekli oldukları konuda çalışmayı bir süreliğine ya da tamamen bırakmak zorunda kalıyor.

Pek de iyi işlemeyen bir yerleştirme sistemi nedeniyle binlerce öğrenci istemedikleri okul türüne yerleşiyor, bir süre sonra da okul terki artıyor.





YABANCI DİL ÇÖZÜM BEKLİYOR

Yabancı dil öğrenme konusunda hâlâ yol alamadık. Okullarda laboratuvar, spor salonu, kütüphane gibi mekânlar yetersiz ya da hiç yok.

Tekli eğitime geçildiği için okulların birçoğunda yemek yapılmıyor, özellikle yoksul semtlerdeki okullarda öğrencilerin beslenememe sorunu var. Okul güvenliği hâlâ sağlanamadı.





MÜFREDATIN GÜNCELLENMEMESİ

Müfredatın güncellenmemesi en önemli sorunların başında geliyor. Özellikle son sınıflarda olanlar, sınava girecekleri sene yapılan müfredat ve yöntem değişikliklerinden şikâyetçi.

Dershaneler kapatıldıklarını hissettirmedikleri için sınav hazırlığında buraların kapısını çalan aileler bütçelerinin üzerinde paralar ödemek zorunda kalıyor.

ÖĞRETMENLER

Öğretmenler, çalışma şartlarının ve toplumdaki statülerinin yükseltilmesini bekliyorlar. Sürekli rotasyon söylentilerinden rahatsızlar.

Norm kadro da onları huzursuz ediyor. Ücret düşüklüğü yıllardır çözülemeyen sorun. Başöğretmenlik gibi ünvanların farklı ücret uygulamaları, meslektaşlar arasında çatışma nedeni oldu.





ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER

Öğretmenlerin ek görevlendirmede düzensizlikler yaşanıyor. Alan değişikliğinde sıkıntılar devam ediyor. Atama, terfi işlemlerinde sözlü sınavlarla ilgili şikâyetler sürekli artıyor. Hizmetiçi eğitimler verimli değil. Kalabalık sınıflar öğretmenleri sıkıntıya sokuyor.

Hâlâ büyük bölümü ek iş yapmak zorunda kalıyor. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlik diye statülere ayrılması, onları rahatsız ediyor. Devlete girmek için yıllardır bekleyen atanamayan öğretmenler sıkıntısı henüz çözülemedi.



