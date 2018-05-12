2030 yılına kadar 400 milyon çocuk okulsuz kalabilir

Gordon Brown, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, çocuk işçi, çocuk evlilikleri ve çocuk kaçakçılıklarının önlenmesi ve eğitimin desteklenmesi için 11,5 milyon gencin imza toplayarak uluslararası finansal bir sistem kurulması talebinde bulunduğunu ve bu çağrılara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

"260 MİLYON ÇOCUK OKULA GİDEMİYOR"

Her çocuğun eğitim hakkı olduğuna ve okula gitmesi gerektiğine ancak dünyanın eğitim kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken eski Başbakan Gordon Brown,"Dünya genelinde 260 milyon çocuk okula gidemiyor. 2030 yılında mevcut trendler devam ederse 11 yaşın üstündeki 400 milyon çocuk eğitimsiz kalacak ve dünyada okul çağındaki çocukların yarısı yani 800 milyonu kaliteli eğitim alamayacak." dedi.

ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE 75 MİLYON ÇOCUK VAR

Okul çağındaki çocukların yarısının yeterli seviyede eğitim alamadığını, bazılarının ise okuma yazma dahi bilmediğini belirten Gordon Brown, çatışma bölgelerinde ise okula gidemeyen 75 milyon çocuk bulunduğunu, bunların 10 milyonun ise mülteci konumuna düştüğünü anlattı.





750 MİLYON KİŞİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR

Dünya genelinde üçte ikisi kadın, 750 milyon yetişkinin de okuma yazma bilmediğine işaret eden Gordon Brown, eğitim için uluslararası finansal bir sistem kurulması ve eğitime yatırım yapılması çağrısında bulundu.



