Doğrudan yabancı yatırım sayısı 10 yılda 5 kat arttı

Türkiye'ye yönelik son 10 yılda yapılan doğrudan yabancı yatırım sayısındaki değişime bakıldığında, 2006'da 28 olan proje sayısı, geçen yıl 138'e ulaşarak yaklaşık 5 kat artış kaydetti.

2015'te projeler için 2 bin 971 yeni istihdam yaratılırken, bu rakam geçen yıl yüzde 142 artışla 7 bin 179'a ulaştı. Böylece bir yıllık süreçte 4 bin 208 yeni istihdam oluşturuldu.

BİRLEŞİK KRALLIK, ALMANYA VE FRANSAYATIRIM YAPAN ÜLKELER OLDU

Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa Avrupa'da en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler oldu. Avrupa’ya yapılan doğrudan yabancı yatırım projelerinin yüzde 51’i Birleşik Krallık (bin 144), Almanya (bin 63) ve Fransa'da (779) gerçekleştirildi.

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni istihdam sayısındaki artışın kayda değer olduğunu belirterek, Türkiye'de istihdamın en önemli konulardan biri ve yabancı yatırımların devamının bu açıdan da çok değerli olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE YABANCI YATIRIMLAR DEVAM EDECEK"

Cantekinler, proje sayısındaki artışın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini beklediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin genç nüfusu, tüketim alışkanlıkları, girişimcilik kültürü ve coğrafi konumu her dönemde yabancı yatırımcılar için dikkati çekici. Bu unsurların ekonomik büyüme ve doğru yatırım politikaları ile desteklenmesi halinde yabancı yatırımlar artarak devam edecek." şeklinde konuştu.