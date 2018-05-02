Hakkari'de PKK cephaneliği bulundu

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Sigara içen ve içmeyen insan ciğerleri

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1 Fikret Orman Şenol Güneş'i aradı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bodrum'a kısa süreliğine kafa dinlemeye giden Şenol Güneş'i arayıp, "Moralini sakın bozma, daha kazanacağımız çok kupa var." dedi.

2 Deniz Baykal yeniden milletvekilliğine aday oluyor CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 24 Haziran'daki seçimlerde bir kez daha aday olacak.

3 Afrin'de camiler onarılıyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerden temizlediği Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

4 İdrar kaçıran çocuğa nasıl davranılmalı Gece uykuda idrar kaçıran bazı çocuklarda görülen psikolojik sorunlar hastalığın nedeni değil, sonucudur.

5 Bralet nedir Bralet, süngersiz, yumuşak ve bedeninize tamamen uyum sağlayan, birkaç sezondur gündemden düşmeyen bir sütyen modeli.

6 Akıncı Kıbrıs'ta Türkiye'yi devreden çıkartmaya çalışıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye'nin adadaki garantörlüğünü sona erdiren Guterres Belgesini kabul etti.