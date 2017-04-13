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21 göçmen Türkiye'ye iade edildi

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında 21 sığınmacı daha Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderildi.

13.04.2017 - 14:17
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Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında tamamı erkek olan 21 sığınmacı Midilli'den Dikili'ye deniz yoluyla getirildi. Sığınmacıların dokuz Cezayir, dört Pakistan, dört Bangladeş, iki Gana, bir Afganistan ve bir de Fas vatandaşından oluştuğu belirtildi.

SIĞINMACI SAYISI BİN 14'E YÜKSELDİ

Sığınmacıların iltica taleplerinin reddedildiği kaydedildi. Böylece geçen mart ayında uygulanmaya başlanan mutabakat çerçevesinde Türkiye'ye iade edilen sığınmacı sayısı bin 14'e yükseldi.

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