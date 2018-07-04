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Kurbanlık fiyatları ne kadar

Kurbanlık fiyatlarını, döviz, yem ve yakıt fiyatları bu yıl olumsuz etkileyecek.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 14:35..
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Kurbanlık fiyatları ne kadar

Kurban Bayramı'na 1,5 aylık bir süre kaldı. En çok merak edilen ise tabii ki kurban fiyatları.

FİYAT ARTIŞININ NEDENİ

Dövizde yaşanan artış, yem ve yakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi. Bu sebeple hayvanların besleyip büyütülmesi, kurban pazarlarına getirilerek satılması hayvancılık faaliyetiyle uğraşanlar için büyük masraflara neden oldu.

Halihazırda et fiyatlarının yüksek olması vatandaşın en çok şikayetçi olduğu konuların başında geliyor.

Kurbanlık fiyatları ne kadar

KÜÇÜKBAŞ-BÜYÜKBAŞ FİYATLARI

Bu yıl küçükbaş hayvanların fiyatı 1000 liradan, büyükbaş hayvanların ise 7000 liradan başlaması bekleniyor.

Önümüzde daha 1.5 aylık bir süre olmasına rağmen şimdiden kurbanlık et satışına başlayan süpermarketler var. Bu durum kurban bayramında kurbanlıkların yeterli sayıda olup olmayacağı sorusunu akıllara getirildi. Ancak ülkede yeterince kurbanlık hayvan olduğu belirtiliyor.

Kurbanlık fiyatları ne kadar

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