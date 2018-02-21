Avustralyalı bir hukuk öğrencisiyken sosyal medyada bir fenomen haline gelen Sarah Kohan, herkesi yaptıklarıyla büyüledi.

21 yaşındaki gezgin modelin şaşırtan cesareti ViDEO

CESARETİYLE ŞAŞIRTIYOR

Özellikle Avrupa ve Amerika'da çeşitli yerlerde dolaşan Kohan, güzelliği ve cesaretiyle herkesi şaşırtıyor.

FARKLI PAYLAŞIMLARIYLA İLGİ TOPLUYOR

Köpek balığı ve balina gibi tehlikeli hayvanlarla birlikte yüzen, hatta onları besleyen Kohan, bu fotoğrafları sosyal medyadaki kendi hesabından paylaştı. Kısa sürede fenomen olan Avusturalyalı gezgin, paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.