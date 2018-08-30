21 yıldır gölgelerin peşinde

Uzun yıllar ayakkabıcılık mesleğiyle uğraşan İstanbul'da yaşayan Emin Şenyer'in hayatı, çocuklarıyla daha iyi iletişim kurma yolları ararken rastladığı Karagöz Okulu afişi ile değişti. Okula kayıt olan Emin Şenyer, burada Karagöz ustası Metin Özlen ile tanıştı.

YENİ MESLEKLE TANIŞTIRDI

Metin Özlen, bir süre sonra asistanlık teklif ettiği Emin Şenyer'e yeni bir mesleğin kapılarını açtı. Metin Özlen, karakterlerin tasvirini yapan, sahnesini kuran, seslendirmesini yapıp oyununu oynatarak bir hayalinin tüm hünerlerini sergileyen Şenyer'i, "Hayali Saraç Emin" mahlası ile Karagözcü ilan etti.

Yurt içi ve dışında birçok sergi açan, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek geleneksel Türk gölge oyununun tanınmasına katkıda bulunan Şenyer, dijitalleşmenin Karagöz'ün önüne geçmesinden dertli.

"21 YILDIR HAYALİLİK YAPIYORUM"

Emin Şenyer, "Metin Özlen'in yanına çırak olarak girdim. Ustam sayesinde kendimi geliştirdim. Hocam bir röportajında beni çırak olarak yetiştirdiğini söyleyerek önümü açtı. Geleneksel sanatlarda sanatçıların mahlası olur. Ustam deriyi güzel işlediğim için bana 'Hayali Saraç Emin' mahlasını verdi, Karagözcü ilan etti. Ben hem tasvir yapımcısı hem de oynatıcıyım. 21 yıldır Karagözcülük, hayalilik yapıyorum. Zaman geçtikçe de tanındım. Dünyanın birçok ülkesinde Türkiyeyi temsil ettim, sergiler açtım, Karagöz oynattım." dedi.

"DİJİTALLEŞME KARAGÖZ'ÜN ÖNÜNE GEÇTİ"

Karagöz sanatının artık eski havasının kalmadığını belirten Emin Şenyer, "Sanatın eski havası kalmadı. Nesil değişti, dünya değişti. Dijital alanda gelişmeler oldukça fazla. Mesela öyle dijital oyunlar yapılıyor ki çocukları, izleyicileri alıp götürüyor. Artık seyirci durumundan çıktı izleyici. İzleyici, çocuklar artık çıkan dijital oyunların bir parçası haline geldi. Bu tür şeyler olunca da Karagöz daha aranmıyor. Karagöz ile dijitali yan yana koyduğunuz zaman dijitalden yana tercih kullanılıyor. Bu nedenle Karagöz'ün eski havası yok. Dijitalleşme Karagöz'ün önüne geçti." diye konuştu.



