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ABD'de sel ve fırtına 5 can aldı

ABD'nin orta bölgelerinde yaşanan sel ve fırtına nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA | 26.02.2018 - 10:13..
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ABD'nin Michigan, Kentucky ve Arkansas eyaletlerinde hafta sonu etkili olan fırtına ile şiddetli yağışın yol açtığı sel sebebiyle 5 kişinin öldüğü kaydedildi.

ABD'de sel ve fırtına 5 can aldı

Fotoğraf kaynak: Argility Recovery/ Twitter

BİRÇOK EVİN ÇATISI UÇTU

ABD Ulusal Meteoroloji servisinden yapılan açıklamaya göre, saatteki hızı 80 kilometreye aşan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu.

ABD'de sel ve fırtına 5 can aldı

Fotoğraf kaynak: Chicago Tribune/ Twitter

3 EYALETTE ELEKTRİK VERİLMEDİ

Enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle 3 eyalette 20 binden fazla kişiye elektrik verilemedi. Kentucky eyaletindeki Interstate 64 karayolu sel nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Şiddetli fırtınanın etkili olması beklenen Missouri, Indiana ve Illinois eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

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