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Bakan Arslan Doğu Karadeniz'e tren müjdesi verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'i tren hattıyla birbirine bağlayacaklarını söyledi.

30.03.2017 - 10:47
  1. Haberler
  2. Projeler
Bakan Arslan Doğu Karadeniz'e tren müjdesi verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Kars'ta bir otelde düzenlenen "Yerel Medya Buluşması"nda yaptığı konuşmada, iletişim alanında önemli çalışmalara imza attıklarını ve projelerinin sürdüğünü söyledi.

Bakan Arslan Doğu Karadeniz'e tren müjdesi verdi

Bakan Arslan, kentteki bir otelde bir araya geldiği sivil toplum kuruluşu temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde Kars ve ülkeye yapılan hizmetleri anlattı. AK Parti hükumetleri döneminde ülkenin kazandığını ve kazanmaya devam ettiğini dile getiren Arslan, başta İstanbul olmak üzere ülkenin birçok noktasına ulaşımda çok büyük projeler yaptıklarını söyledi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA HIZLI TREN

Bunlara Karslıların da şahit olduğunu dile getiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizi yüksek hızlı trenle tanıştırdık. Artık ülkemiz, Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi olan bir ülke. Ama 'Ankara, Konya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli'nin bağlanmış olması bize yetmiyor' diyoruz. Bütün çalışmalarımız ve hedeflerimiz şu; hızlı treni ülkenin her yerine yaymak. Yani İstanbul'dan sonra Kapıkule'den Avrupa'ya götürmek ve Ankara'dan bu tarafa. Sivas'ın inşaatı devam ediyor. Erzincan'ın ihalesi devam ediyor. Hemen devamında Erzurum, Kars'ı da hızlı trene kavuşturacak çalışmayı yürütüyoruz." Arslan, hızlı trenle ülkeyi bir boydan bir boya birleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Arslan Doğu Karadeniz'e tren müjdesi verdi

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HAZİYANDA AÇILACAK

Arslan, Kars'tan batıya doğru giden tren yükünün Karadeniz'e de gitmesi gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti: "Kars'tan batıya giden tren yükünün Karadeniz'e de gitmesi gerekir. Dolayısıyla Kırıkkale, Çorum, Samsun'a, Erzincan'dan Trabzon'a bağlantı yapacağız. Erzincan'dan güneye, Sivas'tan güneye yani Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Mardin'e de inen demiryolu ağlarını yapacağız. Bunlar birbirinin tamamlayıcısı. Bunlar bizim için de ülkemiz için de çok önemli. Bu projelerin en önemli halkalarından biri de Londra'dan kalkan bir trenin Pekin'e gidebilmesi için Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi. Bu proje bölgemiz ve Kars için çok önemli. İnşallah haziranda işletmeye açıyoruz."

Bakan Arslan Doğu Karadeniz'e tren müjdesi verdi

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