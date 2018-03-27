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Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 10:42..
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Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DENİZİN DİBİ BOŞ KONUŞANLARIN DEDELERİYLE DOLUDUR"

Bahçeli, Yunanistan Başbakanı Çipras'ın ne alırsam kar mantığında olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Fırsatçılık yapan Yunanistan Başbakanı kaleyi boş zannetmiş olacak ki ne alırsam kar mantığına gömülmüştür. Denizin dibi bugün boş konuşanların dedeleri ile doludur. Türkiye'nin sinir uçlarına dokunan, hassasiyetleriyle oynayan kim olursa olsun sonuçlarına katlanmıştır. Bundan sonra da katlanmaya mahkumdur." şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Büyük kurultayımızı eşsiz bir atmosfer içinde gerçekleştirdik. 103 yıl önce Çanakkale kıyılarına bedenleri ile duvar ören kahramanların fedakarlıkları milliyetçi ülkücü harekette vücut bulmuştur.

Afrin'in denetim ve kontrol altına alınması, ay yıldızlı al bayrağın hükümet konağına asılması heyecan yaratan bir başka gelişme olarak dikkat çekmiştir.

"TÜM HESAPLARI ALT ÜST ETTİK"

18 Mart 2018 tarihine gelesiye kadar nice engelleri aştık. Nice oyunları bozduk, tezviratları fitne fesatı bozguna uğrattık. Yapamazlar dediler, imanla yaptık. Başaramaz dediler irfanla başardık. Bu iş bitti dediler, alayını birden besmele duymuş şeytana çevirdik. Bizi kolay lokma sandılar yutmaya kalktılar. Boğazlarına durduk, tüm hesapları alt üst ettik. Biz muazzam bir fikre dayanan gücünü ve ülkülerini Türk milletinden alan MHP'yiz.

"GERİ ADIM ATMAK YOK"

Terörle mücadeleden  çark etmek, U dönüşü yapmak, geri adım atmak yoktur.

Başkanlık divanımızda görev alan arkadaşlarımıza içtenlikle güveniyorum.

Türk milletinin bir tarihi, bir kimliği, bir ahlakı, bir vicdanı vardır. Bunlar bizi biz yapan temel değerlerin bileşkesidir.

"AB'NİN KINAMA MESAJI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Çürük AB zihniyeti Lozan'dan kaynaklanan haklarımızı gasbetmenin peşindedir. AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir.

"TÜRKİYE'NİN SİNİR UÇLARINA DOKUNANLAR SONUÇLARINA KATLANMIŞTIR"

Fırsatçılık yapan Yunanistan Başbakanı kaleyi boş zannetmiş olacak ki ne alırsam kar mantığına gömülmüştür. Denizin dibi bugün boş konuşanların dedeleri ile doludur. Türkiye'nin sinir uçlarına dokunan, hassasiyetleriyle oynayan kim olursa olsun sonuçlarına katlanmıştır. Bundan sonra da katlanmaya mahkumdur.

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"TÜRKİYE AB'YE MUHTAÇ DEĞİLDİR"

AB, Türkiye ile ilişkilerinde adeta soğuk savaş psikolojisi içerisinde hareket etmektedir. Brüksel ve bazı AB ülkeleri propaganda merkezi haline gelmiştir.

Türkiye AB'ye muhtaç değildir, mahkum değildir. Türkiye bugün Cumhuriyet döneminin en zor, en nazik döneminden geçmektedir. Türkiye terör cephesine karşı amansız bir mücadele içindedir.

Şu anda Afrin'de tuzaklanmış EYP temizliği sürmektedir. Afrin'den sonra sıra diğer terör yuvalarına gelmelidir. Türkiye hain hesapları boşa çıkarmaya kararlıdır.

"FETÖ'CÜ HAİNLER AVRUPALILARIN İKİNCİ GÖZDESİ HALİNE GELMİŞTİR"

FETÖ'cü hainler, PKK'lılardan sonra Avrupalıların ikinci gözdesi haline gelmişlerdir. FETÖ'cü hainler için sığınak haline gelmiştir. Irkçılık ve soykırım geleneğinden gelen bazı Avrupa ülkeleri "Ermeni soykırımı" iddialarının peşinden koşmaktadır. Gerçekte AB üyelik kapısı Türkiye'ye sonuna kadar kapatılmıştır. AB üyeliği Türkiye için bir kimlik, varoluş sorunu değildir. Türkiye, AB'nin yörüngesinde kalacak uydu devlet değildir. Türkiye, AB'ye mecbur, muhtaç, mahkum değildir. Evli evine köylü köyüne gider Ankara tam bağımsızlıkla geleceğini kurar. Türkiye'ye hasta adam muamelesi yapanlar rezilliklerinde boğulacaktır.

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