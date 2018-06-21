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2100 yılında 100 bin kişi aşırı sıcaklardan ölebilir

Bilim insanları; aşırı sıcaklar nedeniyle 2100 yılında 100 bin kişinin yaşamını yitirebileceğini açıkladı.

İHA | 21.06.2018 - 10:09..
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21’inci yüzyılın en önemli ve en hayati konularından biri olan küresel ısınma ve iklim değişikliği insanları endişeye sevk ediyor. Yapılan araştırmalara göre 1981 ile 2010 yılları arasında kıta Avrupası’nda her yıl ortalama 3 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirirken, uzmanlar gidişatın bu yönde devam etmesi halinde 2100 yılında 100 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini ifade etti.

Dünyanın doğal devinimi içinde ortalama 20 ila 25 yılda bir sıcak hava dalgaları ile karşılaşılmasının doğal bir durum olduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Koordinatörü Serhat Yılmaz, “Artık günümüzde küresel iklim değişikliğinin de etkisi ile 3-5 yılda bir sıcak havaların neden olduğu olumsuzluklarla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

2100 yılında 100 bin kişi aşırı sıcaklardan ölebilir

YILDA ORTALAMA 3 BİN ÖLÜM

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin (European Commision Joint Research Centre) yayımladığı araştırmaya göre 1981 ile 2010 yılları arasında Avrupa Kıtası’nda aşırı sıcaklık nedeniyle yılda ortalama 3 bin ölümün gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz, “Bu şekilde devam edilirse 2100 yılı itibariyle bu sayının 100 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu sayılar çok yüksek gibi görünebilir ancak 2003 yılında İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, Portekiz, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde aşırı sıcaklara bağlı olarak 70 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği raporlandı. Durum Asya’da da farklı değil. Sadece 2015 yılında Hindistan’da sıcak hava koşulları nedeniyle 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.” dedi.

2100 yılında 100 bin kişi aşırı sıcaklardan ölebilir

“ASIL SORUN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ”

Bu duruma neden olan unsurları çok uzakta aramamak gerektiğini belirten Yılmaz, “18 ülkeden 116 bilim insanının hazırladığı ‘2016’nın Aşırı Olaylarını İklim Perspektifinden Açıklama’ (Explaining Extreme Events of 2016, From a Climate Perspective) başlıklı raporda bu sıcak hava hareketlerinin iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiği ortaya konuluyor. Durum ülkemiz açısından da kritik bir noktada. Dünya genelinde iklim değişikliğinden etkilenen ülkeler arasında riskli grupta yer alan Türkiye’nin, genel olarak topraklarının büyük bir çoğunluğunda, özellikle yaz aylarında, sıcak hava hareketlerinin olumsuzlukları sıklıkla hissedilir. Bu nedenle sıcak hava koşullarından olumsuz etkilenecek tüm vatandaşlarımızın kendilerini nasıl koruyabileceklerini öğrenmeleri ve bu konuda yetkililerin yaptıkları uyarılar dikkate almaları gerek. Kısa vadede bireysel olarak sıcak hava dalgasının oluşturacağı olumsuzluklardan korunmak için bu uyarılar önemli. Ancak uzun vadede sadece hava sıcaklığı değil iklim değişikliğinin neden olacağı tüm olumsuzluklarda durumun daha da kötüleşmemesi için iklim değişikliği ile mücadelenin çok daha fazla güçlenmesi gerektiğinin de unutulmaması gerekir.” ifadelerini kullandı.

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