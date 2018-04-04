Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun-Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri yapım çalışması devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Karapürçek-Samsun istikametinde sağdan iki şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İZMİR-AYDIN YOLUNDA ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda serbest geçiş sistemi montajı gerçekleştiriliyor. Otoyolun Torbalı yönü 1. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma İzmir yönünde gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-9. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım karşı şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

GAZİANTEP-ŞANLIURFA YOLUNDA 3 ŞERİT KAPALI

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı-kuzey kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde üç şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma 30 Nisan'a kadar her iki yönde ikişer şeritten kontrollü izin verilecek.

Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Pozantı Güney-Tekir kavşakları 9-10. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.