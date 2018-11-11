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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, iki hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinli genç şehit oldu.

AA | 11.11.2018 - 09:03..
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İsrail askerlerinin, iki hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinli genç şehit oldu.

FİLİSTİNLİ GENÇ ŞEHİT OLDU

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İki hafta önce İsrail güçlerinin Ramallah kentine bağlı Mezraa el-Garbiyye beldesinde gösterilere müdahalesinde yaraladığı Filistinli Muhammed İbrahim Şureytih (27), Ramallah'ta tedavi gördüğü İstişari Hastanesi'nde şehit oldu." denildi.

İsrail güçlerinin Mezraa el-Garbiyye beldesinde İsrail'in Filistinlilere ait arazilere el koymasını protesto için gösteri düzenleyenlere gerçek mermiyle müdahalesinde Osman Ahmed Ledadive şehit olmuş, 8 Filistinli yaralanmıştı.

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