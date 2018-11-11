İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

Başkan Erdoğan, 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yıl dönümü törenine katılmak üzere Elize Sarayı’na geldi. Erdoğan, Macron tarafından karşılanırken basın mensupları Başkan'a yoğun ilgi gösterdi

Denizli'de bir yerel televizyon kanalının drone'unu havada görünce korku yaşayan o anları anlattı.

İlk kez drone gören teyze: Çok korktum

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden cuntacıların, karargahta vatani görevlerini yapan 225 er ve erbaşı rehin aldıkları anların görüntüsü ortaya çıktı.

Maccabi Petah Tikvalı futbolcu Habib Habibou'nun Maccabi Netanya'ya attığı ilginç gol İsrail'de haftanın en çok konuşulan olayı oldu.

6

Turisti dolandıran tacizci taksici kameraya yakalandı

İstanbul’da bir taksici tarafından dolandırılan Tayland uyruklu kadın turist, aynı taksiciye denk gelince bu kez cep telefonuyla kayıt aldı ve taksicinin ikinci dolandırıcılığı ile tacizini kaydetti.