İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

Kars’ta akrabalar arasında çıkan miras kavgasında ondan fazla kişi yaralandı. Kavgaya karışanlardan Caner P., akrabası Burhan P.’nin kafasına baltayla vurdu.

2020'ye kadar Ekonomik Güncelleme raporunu açıklayan Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıl sonunda yüzde 4,7 büyüme kaydedeceği tahmininde bulundu.

Türkiye için 3 yıl boyunca büyüme görüldü

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Putin: Dolar tekeli birçok ülkeyi tehdit ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolarda yaşanan tekelleşmenin, dünyanın birçok ülkesi için tehlikeli bir durum yarattığını söyledi.