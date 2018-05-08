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Özel Haber | 08.05.2018 - 21:34..
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Miras kavgasında akrabasının kafasına baltayla vurdu
Kars’ta akrabalar arasında çıkan miras kavgasında ondan fazla kişi yaralandı. Kavgaya karışanlardan Caner P., akrabası Burhan P.’nin kafasına baltayla vurdu.
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Dışişleri Bakanlığı: ABD-İran sorunu diplomasiyle çözülmeli
ABD’nin İran’a karşı nükleer anlaşmalardan çekildiğini açıklamasının ardından Türkiye’den tepki geldi.
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