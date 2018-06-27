haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...

FOBİ

Korku soğuk hava gibi içeri sızmak istiyor… Bu, Sarah'ın kabuslarının ve mücadelesinin hikayesi...

Fobi

Wulf Dorn

Çev.: Regaip Minareci

Pegasus Yay.

S.: 352

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KİRALIK KONAK

Karaosmanoğlu, ilk romanı olan Kiralık Konak'ta toplumumuzda Batılılaşma ile birlikte kuşaklar arasında meydana gelen düşünce, duygu ve dünya görüşü ayrılıklarını, toplumsal çözülüş kavramını temel alarak, bir konağın dağılışı etrafında verir.

Kiralık Konak

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

İletişim Yay.

S.: 232

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SEKİZİNCİ RENK

Kahramanımız Ela, sıradan öğüt ve eleştirilere uyarak yaşamak istemiyordu hayatını. O, hayatı öğrenecek ve yaşayacaksa, duyguları öğrenmeli, yaşamlaıydı...

Sekizinci Renk

Gülten Dayıoğlu

Altın Kitaplar

S.: 400

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BAYAN PEREGRINE'İN TUHAF ÇOCUKLARI

Büyük babasının trajik ölümüyle kâbuslar gören Jacob, büyük babasının anlattığı tuhaf yeteneklere sahip çocukların bulunduğu hikayelerin etkisinde olduğunu düşünüp bunun üzerine Galler’e gider ve hikayelerde adları geçen Tuhaf Çocukları ve Bayan Peregrine’yi bulmak ister. Jacob, sırlarla ve tehlikelerle dolu bir zaman döngüsünü keşfeder ve kendisini büyük bir maceranın içinde bulur.

Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları

Ransom Riggs

Çev.: Aslı Dağlı

İthaki Yay.

S.: 320

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KARISINI ŞAPKA SANAN ADAM

Somut zamanda "kayıp" olan bir insanın varlığını oturtabileceği, kendini var kılabileceği bir yer var mıdır? Varlığının farkında bile olmadan kullandığımız duyularımızın küçük bir kısmını kaybettiğimizde neler olabilir?

Karısını Şapka Sanan Adam

Oliver Sacks

Çev.: Çiğdem Çalkılıç

Yapı Kredi Yay.

S.: 262

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HUZURSUZLUĞUN KİTABI

Huzursuzluğun Kitabı, kurmaca bir karakterin kendi hayatını anlattığı bir roman olarak görülebilir; ancak yazarla kahramanı sık sık birbirinin yerine geçtiğinden, Pessoa’nın hayatla ilgili kendine ait olan ve olmayan düşünceleri döktüğü, evirip çevirdiği bir denemeler, anlatılar toplamı olarak da kabul edilebilir.

Huzursuzluğun Kitabı

Fernando Pessoa

Çev.: Saadet Özen

Can Yay.

S.: 536

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MUTLU SUAYGIRI

Bir zamanlar, suaygırı olduğu için hiç mutlu olmayan küçük bir suaygırı varmış...

Mutlu Suaygırı

Richard Edwards

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 31

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Damla Karakuş

[email protected]