haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...
FOBİ
Korku soğuk hava gibi içeri sızmak istiyor… Bu, Sarah'ın kabuslarının ve mücadelesinin hikayesi...
Fobi
Wulf Dorn
Çev.: Regaip Minareci
Pegasus Yay.
S.: 352
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KİRALIK KONAK
Karaosmanoğlu, ilk romanı olan Kiralık Konak'ta toplumumuzda Batılılaşma ile birlikte kuşaklar arasında meydana gelen düşünce, duygu ve dünya görüşü ayrılıklarını, toplumsal çözülüş kavramını temel alarak, bir konağın dağılışı etrafında verir.
Kiralık Konak
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İletişim Yay.
S.: 232
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SEKİZİNCİ RENK
Kahramanımız Ela, sıradan öğüt ve eleştirilere uyarak yaşamak istemiyordu hayatını. O, hayatı öğrenecek ve yaşayacaksa, duyguları öğrenmeli, yaşamlaıydı...
Sekizinci Renk
Gülten Dayıoğlu
Altın Kitaplar
S.: 400
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BAYAN PEREGRINE'İN TUHAF ÇOCUKLARI
Büyük babasının trajik ölümüyle kâbuslar gören Jacob, büyük babasının anlattığı tuhaf yeteneklere sahip çocukların bulunduğu hikayelerin etkisinde olduğunu düşünüp bunun üzerine Galler’e gider ve hikayelerde adları geçen Tuhaf Çocukları ve Bayan Peregrine’yi bulmak ister. Jacob, sırlarla ve tehlikelerle dolu bir zaman döngüsünü keşfeder ve kendisini büyük bir maceranın içinde bulur.
Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları
Ransom Riggs
Çev.: Aslı Dağlı
İthaki Yay.
S.: 320
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KARISINI ŞAPKA SANAN ADAM
Somut zamanda "kayıp" olan bir insanın varlığını oturtabileceği, kendini var kılabileceği bir yer var mıdır? Varlığının farkında bile olmadan kullandığımız duyularımızın küçük bir kısmını kaybettiğimizde neler olabilir?
Karısını Şapka Sanan Adam
Oliver Sacks
Çev.: Çiğdem Çalkılıç
Yapı Kredi Yay.
S.: 262
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HUZURSUZLUĞUN KİTABI
Huzursuzluğun Kitabı, kurmaca bir karakterin kendi hayatını anlattığı bir roman olarak görülebilir; ancak yazarla kahramanı sık sık birbirinin yerine geçtiğinden, Pessoa’nın hayatla ilgili kendine ait olan ve olmayan düşünceleri döktüğü, evirip çevirdiği bir denemeler, anlatılar toplamı olarak da kabul edilebilir.
Huzursuzluğun Kitabı
Fernando Pessoa
Çev.: Saadet Özen
Can Yay.
S.: 536
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MUTLU SUAYGIRI
Bir zamanlar, suaygırı olduğu için hiç mutlu olmayan küçük bir suaygırı varmış...
Mutlu Suaygırı
Richard Edwards
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 31
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Damla Karakuş