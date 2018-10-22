THY’den uçuş korkusunu yenme programı

Aybüke SENGİR / [email protected]

Her ne kadar birçoğumuz uçmaktan zevk alsak da, zaman zaman tedirgin olabiliyoruz. Uçuş korkusunu yenmek için sadece yüzleşmek değil, diğer yöntemlerin de uygulanması gerekiyor. Dünyada her yıl birçok kişi uçuş korkusundan dolayı hava ile ulaşımı tercih etmiyor. THY de uçuş korkusu olanlar için uçuş korkusunu yenme programıyla bu korkularınızı yenmenize yardımcı oluyor. Program boyuca katılımcılar, 2 gün süren eğitimde havacılık alanında pilot, teknik eğitmen ve kabin eğitmeni olan uzman kişilerce uçaklarla ilgili pilotaj ve teknik konularda bilgi alıyor; psikolog eşliğinde katılımcıların uçuş korkuları üzerine değerlendirmeler yapılıyor.

Kursun son gününde ise uzman ekiple belirlenen herhangi bir destinasyona gerçek uçuş yaparak, uçuş korkularının üstesinden geliyorsunuz.

PROGRAMDA GERÇEK UÇUŞ YAPILIYOR

Programda ilk gün önce tecrübeli pilotları ve uzman teknik eğitmenleri tarafından "Uçak nasıl uçar?", "uçağın yapısı ve sistemleri", "uçmak neden ve ne kadar güvenlidir?", "türbülans", "içinde bulunulan hava ortamının yapısı", "kabin atmosferi ve güvenliği", "hava olaylarının hava araçlarına ve uçuşa etkisi", "uçak motorlarının güvenirliği" ve "uçuş deneyimlerinin paylaşılması" konularında bilgi ediniyorsunuz.

SONRAKİ AŞAMA PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME

Psikolojik değerlendirme sürecinde ilk başta; yaşanan kaygıların kaynağının tespit edilmesi amacıyla, alanında uzman olan psikolog tarafından ana ve yan etkenler tespit edilerek, meydana getirdiği rahatsızlığın seviyesine göre, kişiye uygun korkuyu yenme programlarının öneriliyor.

TIBBİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Bu süreçte, uçmanıza engel teşkil edebilecek herhangi bir rahatsızlık durumunun (kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, tiroit rahatsızlıkları vb.) varlığı sorgulanıyor, programa katılımına engel teşkil edebilecek herhangi bir unsur yoksa, katılımcı olarak kaydınız yapılıyor.

PROGRAM NASIL İŞLİYOR

Programın gerçekleştirilme aşamasındaki süreçlerde, uzman psikiyatrist/psikolog, eğitmen pilot, uçak bakım eğitmeni ve kabin eğitmeni, katılımcılara ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlıyorlar. Ayrıca diğer ekip üyeleri de her zaman katılımcılarla iletişim halinde oluyor.

SINIF UYGULAMASI

Sınıf uygulamasında, katılımcılara uzman psikiyatrist / psikolog, tecrübeli pilot, alanında uzman teknik eğitmenler ve kabin eğitmeni bilgiler vererek ve merak edilen soruları cevaplanarak işleniyor.

SANAL UÇUŞ UYGULAMASI

Sanal uçuş uygulamasında, katılımcıların kabin simülatörü (mock-up) içerisinde imajinasyon yöntemiyle sanal uçuşu deneyimlemesi sağlanıyor.

GERÇEK UÇUŞ UYGULAMASI

Belirledikleri bir yurt içi destinasyona, ekip eşliğinde gidiş-dönüş şeklinde bir uçuş gerçekleştiriliyor.

Bu yıl katılabileceğiniz program tarihleri; 17-18 Kasım 2018 /15-16 Aralık 2018