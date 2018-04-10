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İstanbul'da kaçak midye operasyonu

İstanbul'da Deniz Zabıta Amirliği ekipleri Marmara Denizi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde kaçak midye avcılığı yapan iki adet balıkçı teknesine operasyon düzenleyerek haklarında yasal işlem uyguladı

İHA | 10.04.2018 - 16:04..
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Bakırköy Yeşilköy açıklarında yapılan denetim ve kontroller esnasında yasak sahada midye avcılığı yapan iki adet tekne tespit edildi.

TOPLANAN MİDYELER DENİZE GERİ BIRAKILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Deniz Zabıta Amirliği, teknelere operasyon gerçekleştirdi. Su Ürünleri Yönetmeliği ve 4/1 Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını düzenleyen tebliğ hükümlerince gerçekleşen operasyonda teknelerin üzerindeki midyeler zabıta ekipleri tarafından denize döktürüldü ve teknelerin su ürünleri ruhsat tezkeresi olmadığından dolayı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na istinaden iki teknenin de sahiplerine idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi.

Deniz Zabıta Amirliği 01.01.2018 tarihi itibarıyla yaptığı denetimlerde ve Beyaz Masa’dan gelen şikâyetlerde, toplam 120 adet sorunu çözüme kavuşturdu.

İstanbul'da kaçak midye operasyonu

İstanbul'da kaçak midye operasyonu

İstanbul'da kaçak midye operasyonu


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