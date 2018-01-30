22 bin nüfuslu ilçeye 30 milyon liralık meydan yapılıyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesine kurulacak mermer OSB için çalışmalar hızlandı. Mart ayında kazması vurulacak projeyle ilçe 30 milyonluk meydana kavuşacak.

30 MİLYON LİRALIK MEYDAN

Dağ ilçelerinin yıldızı olma yolunda ilerleyen Orhaneli’nde yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Yapılması planlanan mermer OSB ile birlikte nüfusu 60 bin oranında artacak ilçeye Orhaneli Belediyesi 30 milyon liralık meydan yapıyor. Mart ve ya nisan ayında ilk kazması vurulacak olan çok amaçlı meydan projesi bir yıl içinde tamamlanacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Projeyle ilgili bilgi veren Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Bizim bir meydan projemiz var. Projesini çizdik. İhale ve yapım aşamasında. İmarını Orhaneli ve Büyükşehir belediyelerinden geçirdik. Bu proje Türkiye’de bir ilk olacak. Bu meydanın özelliği, çarşıyı ve pazarı bir araya toplayacak. Buraya gelenler 24 saat zaman geçirebilecek. Kadınlarımız el sanatları ürünlerini burada sergileyebilecek. Orhaneli’nin değerleri orada sergilenebilecek. Bu meydanda sinema gösterisi, spor aletleri, çocuk oyun grupları ve lokallerle birlikte her türlü faaliyet mevcut olacak." dedi.

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL MEYDAN PROJESİ

Tatlıoğlu, "Bizim hükümet konağımızın yıkılmasıyla kafamızda oluşturduğumuz bir projedir. Hiç kimsenin zarar etmeyeceği bir proje olacak. Ben bu projenin Türkiye’nin en güzel meydan projesi olacağını düşünüyorum. Bu konuda ödül alacağımızı düşünüyorum. Burada bir iş hanı olacak. Projeyi 1 yıl içinde bitirmeyi öngörüyoruz. Başlama süreci de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırmasıyla başlayacak. İlk kazmayı mart sonunda vuracağız." diye konuştu.