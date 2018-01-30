taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.046
USD
3,7873
EURO
4,6903
ALTIN
163,02
PETR
69,0600

22 bin nüfuslu ilçeye 30 milyon liralık meydan yapılıyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesine kurulacak mermer OSB 30 milyon lira harcanarak yeni bir meydan inşa edilecek.

İHA | 30.01.2018 - 11:14..
  1. Haberler
  2. Projeler

Bursa’nın Orhaneli ilçesine kurulacak mermer OSB için çalışmalar hızlandı. Mart ayında kazması vurulacak projeyle ilçe 30 milyonluk meydana kavuşacak.

30 MİLYON LİRALIK MEYDAN

Dağ ilçelerinin yıldızı olma yolunda ilerleyen Orhaneli’nde yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Yapılması planlanan mermer OSB ile birlikte nüfusu 60 bin oranında artacak ilçeye Orhaneli Belediyesi 30 milyon liralık meydan yapıyor. Mart ve ya nisan ayında ilk kazması vurulacak olan çok amaçlı meydan projesi bir yıl içinde tamamlanacak.

22 bin nüfuslu ilçeye 30 milyon liralık meydan yapılıyor

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Projeyle ilgili bilgi veren Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Bizim bir meydan projemiz var. Projesini çizdik. İhale ve yapım aşamasında. İmarını Orhaneli ve Büyükşehir belediyelerinden geçirdik. Bu proje Türkiye’de bir ilk olacak. Bu meydanın özelliği, çarşıyı ve pazarı bir araya toplayacak. Buraya gelenler 24 saat zaman geçirebilecek. Kadınlarımız el sanatları ürünlerini burada sergileyebilecek. Orhaneli’nin değerleri orada sergilenebilecek. Bu meydanda sinema gösterisi, spor aletleri, çocuk oyun grupları ve lokallerle birlikte her türlü faaliyet mevcut olacak." dedi.

22 bin nüfuslu ilçeye 30 milyon liralık meydan yapılıyor

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL MEYDAN PROJESİ

Tatlıoğlu, "Bizim hükümet konağımızın yıkılmasıyla kafamızda oluşturduğumuz bir projedir. Hiç kimsenin zarar etmeyeceği bir proje olacak. Ben bu projenin Türkiye’nin en güzel meydan projesi olacağını düşünüyorum. Bu konuda ödül alacağımızı düşünüyorum. Burada bir iş hanı olacak. Projeyi 1 yıl içinde bitirmeyi öngörüyoruz. Başlama süreci de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırmasıyla başlayacak. İlk kazmayı mart sonunda vuracağız." diye konuştu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

26
Furkan Vakfı’na operasyon

Furkan Vakfı’na operasyon

316
CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

235
NYT'nin yazdığı YPG'nin kahramanlık hikayesi yalan çıktı

NYT'nin yazdığı YPG'nin kahramanlık hikayesi yalan çıktı

23
Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

112
Afrin'de öldürülen teröristleri gömdüler

Afrin'de öldürülen teröristleri gömdüler

107
CHP'li vekiller Tabipler Birliği'nin önünde toplandı

CHP'li vekiller Tabipler Birliği'nin önünde toplandı

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM