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22 saat oruç tutacaklar

İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, bu yıl ramazan ayı boyunca en uzun orucu tutacak.

23.05.2017 - 10:15
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Diyanet İşleri Başkanlığının imsakiyesine göre, yaz gün dönümünün yaşanacağı, aynı zamanda en uzun gün olan 21 Haziran'da, İsveç'in Kiruna, Norveç'in Tromso ve İzlanda'nın Reykjavik şehrinde, 22 saat oruç tutulacak. Stockholm, Oslo, Kopenhag ve Helsinki'de oruç süresi 20 saati bulacak.

22 saat oruç tutacaklar

KIRUNA VE TROMSO'DA 22 SAAT

Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami Görevlisi Cihat Kullay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Ramazanın 15 ile 20'si arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de 20 saat 8 dakika oruç tutacağız. İsveç'in kuzeyindeki Kiruna ve Norveç'in Tromso kentlerinde oruç tutma süresi 22 saati bulacak.'' diye konuştu.

İsveç'te sürenin uzun olmasına rağmen Müslümanların zorlanmadan oruç tuttuğu değerlendirmesinde bulunan Kullay, ''Havaların serin, mevsimin ılıman olması bizim rahat biçimde oruç tutmamıza vesile olmaktadır. Burada Müslümanlar ramazanı canlı şekilde idrak edip, ellerinden geldiğince ihya etmeye çalışıyorlar. İkindi namazından sonra düzenli olarak mukabele okuyoruz. Yassı namazından sonra da teravih namazları kılıyoruz.'' dedi.

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