27 saniye süren hırsızlık güvenlik kamerasında

Bugün saat 02.00 sıralarında, Denizli'nin Gazi Bulvarı'ndaki işyerinde meydana gelen olayda, önce işyerinin önünden geçen hırsız, daha sonra elinde taşla geri dönerek cama fırlattı. Camın kırılmasıyla işyerine giren hırsız, alarm kablolarına bağlı telefonları, tek tek kopartarak aldı.

ALARMLARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Alarmların çalmasına ve güvenlik kameralarına bile aldırış etmeyen hırsız, 27 saniyede fiyatı 2 bin - 5 bin lira arasında değişen, çeşitli markalardaki son model cep telefonlarını çalarak kaçtı. O anlar, işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mağazadaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, parmak izi araştırması yaptıktan sonra kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

27 saniye süren hırsızlık VİDEO

"HIRSIZDAKİ BU CESARET İLGİNÇ"

Gece mağazaya gelen işletme müdürü Halil Altıncı, "Hırsızın bu caddede camı kırıp, 22 saniyede telefonları çalmasına çok şaşırdık. Hırsızdaki bu cesaret ve özgüven çok ilginç. Alarm kabloları kopartarak çalmış bizi 30 bin liralık zarara uğrattı." dedi.