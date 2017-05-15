22 yaşındaki blogger fidye yazılımı 'kazara' durdurdu

Yıllık iznini kullandığı bu dönemde Cuma akşamı eve geldiğinde küresel çaptaki fidye yazılımı saldırısından haberdar oldu.

Yazılımın kodunda bir 'öldürme anahtarı' (Kullanıcıların internet bağlantısını otomatik olarak engelleyebildiği bir özellik) bulmasıyla bir süreliğine yazılımın yayılmasının durmasını sağladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; İngiltere'nin güneyinde yaşayan ve Los Angeles merkezli bir siber güvenlik şirketi için çalışan genç adam BBC'ye, "Bu kısmen kazara oldu." dedi.

KAZARA KAHRAMAN

İngiliz basınının ilgi odağı haline gelen MalwareTech, 'kazara kahraman' adıyla anılmaya başlandı. Her ne kadar MalwareTech'in keşfi, yazılımın verdiği zararı onarmasa da yazılımın yeni bilgisayarlara yayılmasını bir süreliğine durdurdu.

YAZILIMLA İLGİLİ KEŞFİ...

MalwareTech, önce yazılımın her bir bilgisayara girdiğinde bir internet adresiyle bağlantı kurmaya çalıştığını fark etti. Ancak uzun isimli bu web sitesinin kaydı yoktu. MalwareTech yaklaşık 10 dolara bu web sitesini satın aldı. Sitenin sahibi olması ona, bilgisayarların bu siteye nereden bağlandığını görmesini sağladı ve bu da yazılımın ne kadar yayıldığına dair fikir verdi. Bunu yaparken istemeden, yazılımın kodunun bir bölümünün harekete geçmesine neden oldu. Bu kod türü, 'öldürme anahtarı' olarak bilinen cinstendi. Bazı siber saldırganlar bunu, bir şeyler kontrollerinden çıktığında yazılımlarının yayılmasını durdurmak için kullanıyor.

MalwareTech bunun kazara olduğunu belirtti, ancak bu virüsün yayılmasını bir süreliğine yavaşlattı.

MalwareTech, "Bunu durdurduk ancak yenisi gelecek. Onlar için kodu değiştirip yeniden başlatmak büyük uğraş değil." dedi.

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