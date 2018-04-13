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22 yıl boyunca ölen annesinin maaşını aldı

Fransa'da yaşayan 76 yaşındaki kadının, emekli maaşını almaya devam etmek için annesinin öldüğünü 22 yıl boyunca sakladığı ortaya çıktı.

AA | 13.04.2018 - 13:37..
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Marsilya kentinde, 1993 yılıda hayatını kaybeden bir kadının ölüm bildiriminin yapılmadığı kaydedildi.

Aylık 613 euro emekli maaşı alan kadının ölüm bildiriminin yapılmadığı ve Ağustos 2015'e kadar yaklaşık maaşının 162 bin eurosunun kızı tarafından çekildiği belirlendi.

GERÇEK KONTROLDE ORTAYA ÇIKTI

Emeklilik kasası yetkililerinin uzun yıllar boyunca etkileşimde bulunmayan yaşlı kadını kontrol amacıyla evine görevli gönderdi. 2015 yılında 101 yaşında olması gereken yaşlı kadına ilişkin kontrol sırasında yurt dışında olduğu bilgisinin verildiği, şüphelenilmesi üzerine ayrıntılı soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

3 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI

Annesinin emekli maaşını banka hesabından almaya devam eden 76 yaşındaki kadının, soruşturmanın ilerlemesi sonucu yolsuzluğun ortaya çıkacağını anladığı ve 2016'da ölen bir başka yakınının ölüm bildirimi üzerinde değişiklik yaparak annesinin adını yazdığı öğrenildi.

Bu durumu da fark eden yetkililerin polise ihbarda bulunması üzerine yaşlı kadının gözaltına alındığı ve yolsuzluk, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Fransa'da son dönemde emeklilik ve ölüm bildiriminde bulunmamak gibi konularda işlenen suçlarda artış olduğu bildiriliyor.

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