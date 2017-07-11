22 yıldır dinmeyen acı: Srebrenitsa

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılının temmuz ayında meydana gelen soykırımın 22. yılı dolayısıyla bugün düzenlenecek anma töreni ve kılınacak toplu cenaze namazının ardından 71 kurban daha toprağa verilecek.

EN GENCİ 15 YAŞINDAYDI

Tabutların mezarlığa taşınması sırasında duygusal anlar yaşanırken, kurbanların yakınları tabutların başına gelerek sevdikleri ile son kez vedalaştı. Tabutlar, gece boyunca Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kalacak.

71 Srebrebitsa kurbanı daha anıt mezara defnedildi GALERİ

Bu yıl defnedilecek 71 kurbanın en genci, öldürüldüğünde 15 yaşında olan Damir Suljic, en yaşlısı ise 72 yaşındaki Alija Salihovic.

1995 Srebrenitsa Soykırımı VİDEO

ANIT MEZARDA 6 BİN 575 KİŞİ VAR

Kurbanlar, öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bu yılki törenin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilenlerin sayısı 6 bin 575'e yükselecek.

1995 Srebrenitsa Soykırımı TRT belgeseli VİDEO

SREBRENİTSA'DA NE OLMUŞTU?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.