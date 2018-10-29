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Sıla: Evlilik haberleri yalan

Sıla, Ahmet Kural'la barışmasına evlilik ve çocuk şartı koyduğu haberlerini yalanladı.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 05:31..
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Bebek'te bir kuaförden çıkan Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural ile 2. kez başladıkları ilişkileri hakkındaki soruları yanıtladı.

"EVLİLİK VE ÇOCUK HABERLERİ YALAN"

5 saat süren bakımı sonrası kuaförden ayrılan Sıla, şart koştuğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Evlilik ve çocuk şartı koştuğu, Ahmet Kural'ın da kabul etmesiyle ikilinin yeniden ilişkiye başladığı haberleri yalan çıktı. Sıla, "Çıkan haberleri biz de gazetelerden okuyoruz" ifadelerini kullandı.

Evlilik düşünmediklerini söyleyen Sıla, ailelerinin tanıştığı haberlerinin de asılsız olduğunu sözlerine ekledi..

Sıla: Evlilik haberleri yalan

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