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Bursa'da tiyatro sevgisi uzun kuyruklar oluşturdu

Bursa'da bir tiyatro oyunu için ucu gözükmeyen tiyatro kuyruğu meydana geldi. Bu sırayı görenler ise hediye dağıtıldığını sandı.

İHA | 19.10.2018 - 11:52..
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Bursa'da tiyatro sevgisi uzun kuyruklar oluşturdu

Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Dede Efendi Salonu'nda sahnelenecek olan Minyonlar Müzikli Çocuk Tiyatrosu'nun gösterisini izlemek isteyen çocuklar sonu bitmeyen kuyruk oluşturdu.

Bursa'da tiyatro sevgisi uzun kuyruklar oluşturdu

PROMOSYON KUYRUĞU SANDILAR

Yüzlerce metre uzunluğunda kuyruğu görenler ise promosyon kuyruğu sandı. Kuyruğa girenlere bu kuyruğun ne kuyruğu olduğunu soran vatandaşlar, tiyatro gösterisi için olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Bursa'da tiyatro sevgisi uzun kuyruklar oluşturdu

TİYATRO İÇİN OLUŞTURULAN UZUN KUYRUKLAR ŞAŞIRTTI

Ülkemizde son yıllarda fazla rağbet gösterilmemesinden yakınılan tiyatro için uzun kuyruk oluşturulması herkesi şaşırttı.

Ailelerinin elinden tutan çocuklar oyunu izlemek için saatlerce kuyrukta bekledi. Girişte ücretlerini ödeyen aileler gösteriyi büyük bir keyifle izledi.

Bursa'da tiyatro sevgisi uzun kuyruklar oluşturdu

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