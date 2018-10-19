Bursa'da tiyatro sevgisi uzun kuyruklar oluşturdu

1 Türkiye genelinde eylülde 127 bin konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

2 Bir bedellinin yaşadıkları Bedelli askerliğe ilk celp dönemi olan 5 Ekim'de giden bir kişi yaşadığı deneyimleri anlattı.

3 Türkan Şoray: Hayatımı sinema filmleri içerisinde yaşadım Oyuncu Türkan Şoray, "Benim diğer oyunculardan farkım sanırım hiç özel hayatım olmadığıdır" dedi.

4 Serdar Ortaç 200 bin dolara villa aldı Serdar Ortaç Yavru Vatan Lefkoşa’dan ev satın aldı.

5 ABD'de konut başlangıçları geriledi Ülkede konut başlangıçları, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 5,3 azalarak 1 milyon 201 bine geriledi.

6 Yabancı öğrenciler Türkiye'ye 34 milyon avro kazandırdı Türkiye 2017 yılında uluslararası öğrencilerden 34 milyon avro kazanç sağladı. Türkiye'ye en fazla öğrenci gönderen ülkeler Almanya, Yunanistan ve Rusya oldu.