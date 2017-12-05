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228 abonenin 202'si kaçak elektrik kullanıcısı çıktı

Diyarbakır'da elektriğin yetersizliği konusunda sık sık eylem yapılan Çarıklı mahallesinde, düzenlenen denetimde 202 abonenin kaçak elektrik kullandığı belirlenerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

DHA | 05.12.2017 - 17:09..
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228 abonenin 202'si kaçak elektrik kullanıcısı çıktı

Diyarbakır'da DEDAŞ ekipleri, polis eşliğinde kent merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Çarıklı mahallesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim yaptı.

228 abonenin 202'si kaçak elektrik kullanıcısı çıktı

HAKLARINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Denetimlerde, 228 konuttan 202'sinin harici hat, köprü, mandal düşürme gibi değişik yöntemlerle kaçak elektrik kullandıkları belirlendi. Bu aboneler hakkında yasal işlem başlatılırken, 12 aboneye ait elektrik sayacına ise kaçak şüphesi ile el konuldu. Sayaçlar, incelenmek üzere Diyarbakır Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DEDAŞ'tan yapılan açıklamada, mahallede elektriklerin sürekli kesildiği ve yetersiz olduğu iddiasıyla sürekli eylem yapıldığını, düzenlenen kaçak operasyonunun ardından ise elektrik sağlayan trafoların yükünün yüzde 70 oranında düştüğü bildirildi.

228 abonenin 202'si kaçak elektrik kullanıcısı çıktı

228 abonenin 202'si kaçak elektrik kullanıcısı çıktı

228 abonenin 202'si kaçak elektrik kullanıcısı çıktı

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