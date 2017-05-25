23 milyon Amerikalı sigortasız kalacak

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Cumhuriyetçilerin "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" (AHCA) tasarısının son versiyonuna yönelik analiz raporunu yayınladı.

SİGORTASIZLARIN SAYISI ARTACAK

Raporda, eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası" ya da halk arasındaki adıyla "Obamacare"in iptalini hedefleyen AHCA'nın, ülkedeki sigortasız birey sayısını 2018 yılı itibarıyla 14 milyon ve 2026 itibarıyla 23 milyon daha artırabileceği belirtildi.

SAYI 51 MİLYONA YÜKSELECEK

Mevcut sistem çerçevesinde 2026 itibarıyla 28 milyon Amerikalının sigortasız kalacağını tahmin eden CBO'nun projeksiyonları, AHCA'nin yasalaşması halinde bu sayının 51 milyona yükseleceğine işaret ediyor.

ÖNCEKİ TAHMİNLERE GÖRE 1 MİLYON DÜŞTÜ

ABD Kongresinin partiler üstü bürokratik kurumu CBO'nun AHCA'nın bir önceki versiyonu için mart sonunda yayınladığı rapor ise sigortasız kişi sayısında 2026 itibarıyla yaşanacak artışı 24 milyon olarak öngörmüştü.

AHCA'nın ilk haliyle yeterli desteği bulamaması nedeniyle yapılan değişikliği içeren son versiyon, sigortasız kalacak kişi sayısınına ilişkin tahminlerin 1 milyon düşmesini sağladı. Buna karşın sigortasız kişi sayısının 23 milyon daha artmasına karşı çıkan birçok senatörün tasarının Kongrenin üst kanadından geçmesini engelleyeceği tahmin ediliyor.

ABD Temsilciler Meclisi ise AHCA tasarısının son versiyonunu 4 Mayıs'ta yapılan oylamayla kabul etmişti.