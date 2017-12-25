taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.569
USD
3,8075
EURO
4,5218
ALTIN
156,07
PETR
65,0200

23 muvazzaf astsubayına FETÖ gözaltısı

Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 23 muvazzaf astsubayı yakalandı.

İHA | 25.12.2017 - 17:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kanlı darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'ye yönelik ülke genelinde operasyonlar devam ediyor.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

23 FETÖ'CÜ YAKALANDI

Başsavcılığın 20 Aralık’tan itibaren birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü yakalanarak gözaltına alındı.

9 KİŞİ ARANIYOR

Firari olan 9 kişinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Perinçek'i eleştiren Özgür Mumcu'ya amcası cevap verdi
Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu ile amcası Ceyhan Mumcu sosyal medya üzerinden atıştı.
İstanbul’da kış güneşi keyfi
İstanbul'da Aralık ayı sonunda havanın 10 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.
Asgari ücret cuma günü açıklanıyor
2018 yılı asgari ücreti 29 Aralık Cuma günü belli olacak.
Gaz pedalı takılı kalan otobüs 9 araca çarptı
Şanlıurfa’da gaz pedalı takılı kalan belediye halk otobüsü, 9 araca çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

138
Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

198
İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

79
Everton Cenk Tosun'u istiyor

Everton Cenk Tosun'u istiyor

49
Arda Turan Beşiktaş yolunda

Arda Turan Beşiktaş yolunda

135
Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

61
Gemlik ilçesi taşınıyor

Gemlik ilçesi taşınıyor

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM