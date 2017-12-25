1 23 muvazzaf astsubayına FETÖ gözaltısı Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 23 muvazzaf astsubayı yakalandı.

2 Perinçek'i eleştiren Özgür Mumcu'ya amcası cevap verdi Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu ile amcası Ceyhan Mumcu sosyal medya üzerinden atıştı.

3 WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi WikiLeaks sitesinin kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabı bilinmeyen bir nedenle silindi.

4 Yorgun mermi nedir Daha çok 'maganda kurşunu' adıyla bilinen, ateşlendikten belli bir süre sonra düşüşe geçen mermiye 'yorgun mermi' adı verilir.

5 Noel nedir Protestan ve Katoliklerin 25 Aralık'ta, Ortodoksların ise 6 Ocak'ta kutladıkları Noel, insanlığın en eski bayramlarından biri olarak kabul ediliyor.

6 Diyabet hastalarına kaliteli yaşam önerileri Uzm. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, diyabet hastalarının yaşam kalitesini yükseltecek 5 altın öneri verdi.