23 muvazzaf astsubayına FETÖ gözaltısı

Kanlı darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'ye yönelik ülke genelinde operasyonlar devam ediyor.
GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
23 FETÖ'CÜ YAKALANDI
Başsavcılığın 20 Aralık’tan itibaren birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü yakalanarak gözaltına alındı.
9 KİŞİ ARANIYOR
Firari olan 9 kişinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.