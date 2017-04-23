23 Nisan kutlamalarında balonlar alev alarak patladı

Batman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri saat 10.00 sıralarında Atatürk Parkı'nda başladı. Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan vekili Şevket Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Topuz, kamu görevlileri, çok sayıda kişi ve çocuğun katıldığı etkinlikler, halay çekilmesi ve dans gösterisi ile başladı.

İKİ KADININ SAÇLARI YANDI

Öğrencilerin halay çekmesi sırasında, gösterilerileri izleyenlerin bulunduğu yere iple bağlanan ve havada olan Türk bayraklı helyum gazı dolu balonlar, sıcağın etkisiyle alev alarak patlamaya başladı. Havadan düşen parçaların üzerine düştüğü iki kadının saçları ve elbiseleri yanarken, balonların patlaması paniğe neden oldu.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Panik ve koşturmaca sırasında bir kişi bayılırken, Vali Ahmet Deniz patlamanın olduğu yere gelerek, etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Balonların patlaması sırasında saçları yanan 2 kadın ve bayılan bir erkek vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





