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23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

Taksim'de CHP'li olduğunu söyleyen bir genç, CHP'li Sezgin Tanrıkulu’na, “CHP’de PKK destekçisi milletvekilleri istemiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

İHA | 23.04.2018 - 10:57..
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23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

sezgin

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Taksim Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Halk oyunlarının da oynandığı alanda, parti çelenkleri törenden sonra anıta konuldu.

Tören sonrası elinde Türk bayrağıyla törene katılan ve CHP üyesi olduğunu söyleyen Yılmaz Ecevit Kılıç isimli genç, alandan çıkan milletvekillerinden Sezgin Tanrıkulu’nun yanına gitti.

"PKK'YI DESTEKLEYEN MİLLETVEKİLLERİ İSTEMİYORUZ"

Tanrıkulu ile el sıkışan genç, Tanrıkulu'na tepki göstererek, “CHP’de hiçbir suretle PKK’yı destekleyen milletvekilleri istemiyoruz. Biz CHP’liler olarak Atatürkçü CHP’liler istiyoruz. PKK’yı savunan CHP’li vekilleri partide istemiyoruz.” diyerek protesto etti.

Genç ardından güvenlik büro polisleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

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