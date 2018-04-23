23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek

1 Okullarda kardeşlik projesi Balıkesir'de Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği 'Kardeş Okul Projesi' kapsamında Pelitköy İlkokulunu ziyaret ettiler.

2 Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek Güney Afrika'dan Hırvatistan'a gelen leylek, 14 bin kilometrelik yolu 16 yıldır kanadı kırık olan eşi için uçuyor.

3 23 Nisan’a özel çocuk şiirleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anlatan şiirleri sizler için derledik.

4 Melen Barajı'nda sona yaklaşıldı Türkiye'nin en büyük içme suyu temin projesi olan, İstanbul'un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı'nın yüzde 95'i tamamlandı.

5 2018'in modası yeşil oturma odası fikirleri Rahat ve sakinleştirici bir his için, bu doğal ve göz alıcı tonları oturma odanızla birleştirmeye ne dersiniz?

6 Sadece yaptıklarından sorumlusun Kontrol edemediğin hiç bir şey senin sorumluluğunda değildir. Onları sırtında taşımaktan vazgeç...