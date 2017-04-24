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23 Nisan'dan dönerken çaya düşen çocuk öldü

Okulundaki 23 Nisan etkinliklerinden dönerken yol kenarındaki çaya düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

24.04.2017 - 11:57
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Aydın Bozdoğan ilçesi Konaklı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kemer Hes Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Volkan Aydınlıoğlu, okulunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldıktan sonra evine dönmek üzere yola çıktı.

SUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Akçay Çayı kenarından yürüyerek geçen Volkan Aydınlıoğlu, bilinmeyen bir nedenle düştüğü çayda ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Volkan Aydınlıoğlu'nun cesedini sudan çıkardı.

23 Nisan'dan dönerken çaya düşen çocuk öldü

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aydınlıoğlu'nun olay yerinde öldüğü belirlendi. Aydınlıoğlu'nun cesedi, Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acı haberin duyulmasıyla hastaneye akın eden Volkan Aydınlıoğlu'nun yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Aydınlıoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaşamını yitiren Aydınlıoğlu, kentte üzüntü yarattı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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