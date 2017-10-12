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23 şehidin failleri öldürüldü

Mardin'de öldürülen teröristlerin birçok silahlı ve bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi.

12.10.2017 - 18:36
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 21 Eylül’de etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3’ünün, terör örgütünün sözde GAP-Rıha, Derik ve Viranşehir sorumluları olduğu belirlendi.

ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEYDİLER

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kızıltepe ilçesi Çimenli Mahallesi kırsalında 21 Eylül’de gerçekleştirilen operasyonda 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

23 şehidin failleri öldürüldü

ÇOK SAYIDA TERÖR OLAYLARINA KATILDILAR

Özellikle Derik, Mazıdağı ve Viranşehir ilçelerindeki birçok saldırının planlayıcıları ve failleri olduğu belirlenen teröristlerin, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki adliye lojmanlarına ve Cevizlik Mahallesi'ndeki Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırılar, Şanlıurfa ve Mardin'de 19 güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın şehit edildiği, 52 güvenlik görevlisi ve 26 vatandaşın yaralandığı terör olaylarını planlayan, talimatını veren ve saldırılara katılan örgüt mensupları olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

ANTİ-TANK GÜDÜMLÜ FÜZE ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, aynı bölgede devam eden arazi arama tarama çalışmalarında ise anti-tank güdümlü füze, 6 uzun namululu silah, 2 tabanca, 13 şarjör, 216 fişek, telsiz ve el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

İHA'LAR TESPİT ETTİ

Açıklamada, bölge halkının desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak için il genelinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Kızıltepe ilçesinde 21 Eylül'de İHA yardımıyla 6 kişilik PKK'lı grubun tespit edilmesi üzerine başlatılan hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

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