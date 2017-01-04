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23 yaşındaki polis memuru kansere yenik düştü

TBMM'de görev yapan 23 yaşındaki polis memuru Yeşim Kanıcıoğlu, kansere yakalandığını öğrendikten 2 ay sonra yaşamını yitirdi.

DHA | 04.01.2017 - 18:13
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İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 2013 yılında mezun olan Yeşim Kanıcıoğlu, ilk görev yeri olan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden geçen mart ayında Ankara'ya tayin oldu.

MECLİS'TE ÇALIŞIYORDU

TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde Meclis'te çalışmaya başlayan Yeşim Kanıcıoğlu, 2 ay önce sık sık mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle gittiği hastanede, tahlil sonuçlarında kan ve şeker değerlerinin düşük olduğu görüldü.

AKCİĞER KANSERİ

Bir süre sonra baygınlık geçirmeye başlayan Yeşim Kanıcıoğlu'nun Bursa İnegöl'de yaşayan ailesi, kızlarını 20 Kasım 2016 günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda akciğer kanseri olduğu belirlenen ve hemen ameliyata alınan Yeşim Kanıcıoğlu'ndan 1.5 kilo ağırlığında kitle alındı.

23 yaşındaki polis memuru kansere yenik düştü

40 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Kanserin tüm vücuduna yayılan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 40 gün tedavi gören Yeşim Kanıcıoğlu, 2 Ocak günü hayatını kaybetti.

23 yaşındaki polis memuru kansere yenik düştü

MESAİ ARKADAŞLARI YASTA

Polis Yeşim Kanıcıoğlu'nun ölümü yakınlarının yanı sıra Meclis'te görev yapan mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Mevzuat gereği Cumhurbaşkanları ve milletvekilleri dışında Meclis'te cenaze töreni yapılamıyor. Polis Yeşim Kanıcıoğlu'nun cenazesi Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

23 yaşındaki polis memuru kansere yenik düştü

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