23 yıl sonra gazi ünvanına kavuştu

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde yaşayan Eren (44), 1994 yılında Yüksekova'da vatani görevini yaparken mayın patlaması sonucu yaralandığını belirtti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ve yüzünden yaralandığını, gözünde görme kaybı oluştuğunu anlatan Eren, uzun süren tedavinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

"GEREKİRSE ŞU VAZİYETTE YİNE GİDERİM"

Gaziler için sunulan imkanlara ilişkin bilgisi olmadığı için daha önce herhangi bir başvuruda bulunmadığını dile getiren Eren, "Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile konuştuktan sonra başvuru yapmaya karar verdim. Sağ olsun başkanım çok yardımcı oldu. Yaralandığım olaydan tam 23 yıl sonra aynı gün olan 23 Mayıs'ta maaşımı almaya başladım. Gazilik benim için çok şerefli bir duygu. Tüylerim diken diken oluyor. Gerekirse vatanım için her şeyi yaparım, şu vaziyette yine giderim. Canımızı veririz bu vatan için." diye konuştu.

"GAZİ OLDUĞU GÜNE DENK GELDİ"

Kendisi de malul gazi olan derneğin şube başkanı Kumartaşlı ise şunları kaydetti:



"Mayın patlaması sonucu yaralanmış ama gazi olarak haklarını alamamıştı. Durumunu inceleyip gerekli evrakları hazırladık. İlgili birimlere başvurumuzu yaptık. Ne tesadüftür ki 23 Mayıs 1994'te yaralandı, 23 Mayıs 2017'de 23 yıl sonra gazilik aylığını aldı. Devletimiz tarafından 'malul gazi' olarak, terör gazisi olarak onurlandırıldı. Bizim için de gazimiz için de büyük mutluluk. Muhammer ağabeyimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Devletimiz büyük. Tüm gazilerimize, vatanımız, bayrağımız için can veren tüm şehitlerimizin ailelerine ellimizde gelen imkanları kanunlar nispetinde veriyoruz. Sağlanan imkanlar için devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz."