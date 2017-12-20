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23 yıl sonra yakalandı

Muş'ta, 1994'te aynı aşirete mensup iki aile arasında çıkan ve 11 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle hakkında 36 yıl hapis cezası kesinleşen Remzi Sağın, 23 yıl sonra yakalandı.

DHA | 20.12.2017 - 09:28..
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Muş'un merkeze bağlı Sürügüden köyünde 28 Mayıs 1994'te aynı aşirete mensup iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, diğer aile mensuplarının da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda her iki aileden toplam 11 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

36 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Olay sonrası 55 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Elazığ Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 'kan gütme saikiyle adam öldürme' suçundan 36 yıl hapis cezası kesinleşen Remzi Sağın, tüm aramalara rağmen yıllarca bulunamadı.

23 yıl sonra yakalandı

23 YIL BOYUNCA FİRARİ OLARAK YAŞADI

23 yıl boyunca firarda olan Remzi Sağın'ın il merkezinde olduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bulunabileceği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hal civarındaki bir işyerinde yakalanan Sağın, tutuklanara cezasını çekmek için Muş E Tipi Kapalı Cezaevinde konuldu.

23 yıl sonra yakalandı

37 KİŞİ HÂLÂ FİRARİ

Evli ve 7 çocuk babası Remzi Sağın'ın cezaevine konulmasıyla yakalanan kişi sayısı 18'e çıktı. Hâlen firarda olan 37 kişinin bulunması için güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

23 yıl sonra yakalandı

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