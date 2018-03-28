taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.197
USD
3,9819
EURO
4,9399
ALTIN
172,27
PETR
68,9700

Mehmetçik zorlu şartlarda PKK'nın peşinde

Sınır ötesinde örgüte ağır darbeler vuran TSK, yurt içinde de teröristlere nefes aldırmıyor.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 07:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Mehmetçik zorlu şartlarda PKK'nın peşinde

Terörle mücadelede taarruz dönemine geçilmesiyle birlikte örgüte ağır darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de yurt dışında da operasyonlara ara vermek niyetinde değil.

MEHMETÇİK'TEN KAÇIŞ YOK

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde örgütün üzerine balyoz gibi inen Mehmetçik, bölgede yaklaşık 4 bin teröristi etkisiz hale getirdi.

Sınır ötesindeki operasyonlar devam ederken, yurt içinde de teröristlere karşı amansız bir mücadele veriliyor.

Mehmetçik zorlu şartlarda PKK'nın peşinde

Mehmetçik zorlu şartlarda PKK'nın peşinde ViDEO

HER TAŞIN ALTINA BAKILIYOR

Yüksek dağlarda yuvalanan teröristlerin yok edilmesi için harekete geçen Türk askeri, Şırnak- Derecik Balkayalar bölgesinde operasyona çıktı.

TSK tarafından paylaşılan görüntülerde, Mehmetçik'in hangi şartlarda görevini yerine getirdiği açık bir şekilde görülüyor.

"POSTAL PARÇALAYAN KAYALIK"

Balkayalar Bölgesi, "Zımpara kayalık" ve "Postal parçalayan kayalık" olarak da nitelendiriliyor.

Sivri ve keskin kayalıklardan oluşan bölgeye, tırmanmak oldukça zor.

SIRTINDA 40 KİLOLUK ÇANTA...

Terörle mücadelede oldukça kararlı olan Mehmetçik ise sırtında 40 kiloluk çantalarla amansız bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor.

Mehmetçik zorlu şartlarda PKK'nın peşinde

MAYIN ARAMA KÖPEĞİ

Bölgede ilerleyen askerlerimize mayın arama  köpeği de eşlik ediyor. Bölgede ilerleyemeyen köpek, askerlerin sırtında ilerliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı
CHP'li Ömer Fethi Gürer, AK Parti'nin eşek heykelinin yapımına karşı çıktığını bunun yanlış olduğunu savundu.
Erdoğan: Ben adaletten büyük değilim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını anlattı.
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük
Gazeteci Şirin Payzın, Boğaziçili öğrencilerin Afrin şehitleri için lokum dağıtılmasına tepkisini 'özgürlük' olarak değerlendirdi.
Tel Rıfat havadan görüntülendi
Terör örgütü YPG/PKK'nın iki yıl önce Afrin'den yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi havadan görüntülendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

133
Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

76
93 yaşında kendini asarak intihar etti

93 yaşında kendini asarak intihar etti

57
Facebook CEO'su Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verecek

Facebook CEO'su Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verecek

12
Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

39
RTÜK'ten televizyon yayınlarına renk kriterleri

RTÜK'ten televizyon yayınlarına renk kriterleri

7
İspanya hazırlık maçında Arjantin'i dağıttı

İspanya hazırlık maçında Arjantin'i dağıttı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM