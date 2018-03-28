Terörle mücadelede taarruz dönemine geçilmesiyle birlikte örgüte ağır darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de yurt dışında da operasyonlara ara vermek niyetinde değil.

MEHMETÇİK'TEN KAÇIŞ YOK

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde örgütün üzerine balyoz gibi inen Mehmetçik, bölgede yaklaşık 4 bin teröristi etkisiz hale getirdi.

Sınır ötesindeki operasyonlar devam ederken, yurt içinde de teröristlere karşı amansız bir mücadele veriliyor.

Mehmetçik zorlu şartlarda PKK'nın peşinde ViDEO

HER TAŞIN ALTINA BAKILIYOR

Yüksek dağlarda yuvalanan teröristlerin yok edilmesi için harekete geçen Türk askeri, Şırnak- Derecik Balkayalar bölgesinde operasyona çıktı.

TSK tarafından paylaşılan görüntülerde, Mehmetçik'in hangi şartlarda görevini yerine getirdiği açık bir şekilde görülüyor.

"POSTAL PARÇALAYAN KAYALIK"

Balkayalar Bölgesi, "Zımpara kayalık" ve "Postal parçalayan kayalık" olarak da nitelendiriliyor.

Sivri ve keskin kayalıklardan oluşan bölgeye, tırmanmak oldukça zor.

SIRTINDA 40 KİLOLUK ÇANTA...

Terörle mücadelede oldukça kararlı olan Mehmetçik ise sırtında 40 kiloluk çantalarla amansız bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor.

MAYIN ARAMA KÖPEĞİ

Bölgede ilerleyen askerlerimize mayın arama köpeği de eşlik ediyor. Bölgede ilerleyemeyen köpek, askerlerin sırtında ilerliyor.