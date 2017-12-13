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Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 153,70 lira oldu.

AA | 13.12.2017 - 12:44..
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 153,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.028,00 lira oldu.

ÇEYREK ALTIN FİYATI GERİLEDİ

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 152,80 153,00 153,50 153,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.007,00 1.024,00 1.012,00 1.028,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 139,00 143,00 140,00 144,00
Lira(Tam) Ziynet 984,00 1.004,00 988,00 1.008,00
Yarım Ziynet 492,00 502,00 494,00 504,00
Çeyrek Ziynet 246,00 251,00 247,00 252,00



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