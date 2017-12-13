Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Yürürlüğe giren Torba Yasa ile birlikte ev sahipleri 2017 yılında elde edilen gelirlere de uygulanmak üzere artık daha fazla vergi ödemesi yapacak.

Torba Yasa ile ev sahipleri daha fazla vergi ödeyecek

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Dünya klasikleri Klasikler'de konuşulacak

Her gün bir edebi eserin incelemeye alınacağı Klasikler programı, her akşam TRT Haber'de ekrana gelecek. Funda Yarayel ve İbrahim Altay her bölümde bir eseri tartışmaya açacak.