Maltepe'de yangın

İstanbul Maltepe'de bugün sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu.

BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binan çıktı. Üst katlarda bina sakinlerin itfaiye pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı. Yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Maltepe'de 5 katlı binada can pazarı VİDEO