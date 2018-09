Prag'da yapılacaklar listeniz

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Prag, dışarı çıkmak ve keşfetmek isteyen gezginleri bekleyen sayısız sırra sahip. Gotik mimarinin esareti altında olan sokaklarında yürürken karşıdan süpürgesiyle Harry Potter çıkıp gelecek sanıyorsunuz. Prag, sana alternatif stilleri seven, değişebilen bir şehir olarak geliyor: romantik ve başarılı, antik ve modern. Bu şehirde alışık olduğun mimari eserlerin tümü, geleneksel olmayan bir kültürle yan yana yaşar. Eğer şehirlerin bir müzik tarzı olsaydı, Prag kuşkusuz rockçı olurdu. Prag kendi hızında yaşamanın harika bir yolu: Esneklik senin, özgürlük senin.

Çekya'nın aykırı çocuğuna merhaba de! İşte sana Prag'a yapacağın geziyi unutulmaz kılacak bazı ipuçları:

TUHAF BİR ŞEHİR

Prag restore edilmiş Barok mimarisi ve Eski Şehir'in Arnavut kaldırımlı şeritleri arasında sıkışmış bir şehir. Dünyanın ‘cool’ başkenti diyorum ben bu şehre. Rahatlık seviyesi had safhada. Çek başkentinin masal atmosferi, canlı gece hayatı ve romantizmle dolu iyi korunmuş bir ortaçağ şehriyle karışıyor.

Prag’a giden herkes mutlaka şu kelimeyi içinden geçirmiştir ‘’tuhaf…’’ Sanatsal fakat bir Paris değil, eğlenceli ama bir Vegas değil; tamamen kendine has, aykırı bir atmosfer.

GEZDİĞİM EN BEDELSİZ YER

Prag beş parasız da seni cool bir gezgin yapabilir. Nasıl olacak o iş? Şöyle ki, bu kent dünyanın en umursamaz, en 'kimin ne yaptığıyla ilgilenmez' şehri. Toplu taşıma aracına kim binmiş, kim inmiş, kim bilet almış kimsenin umrunda değil. Kontrole denk gelirsen beni tanımıyorsun... Zaten seni gezdirecek bir araca ihtiyacın yok. Prag küçük bir şehir; yürüyerek de gezebilirsin. Rekor adımlarımı orada atmıştım ben: bir günde 40 bin adım…

ŞEHRE ULAŞIM

Prag’daki tek havalimanı Václav Havel, kent merkezinin 20 kilometre kadar kuzeybatısında faaliyet gösteriyor. Kentin merkez istasyonu Praha hlavni nadrazi'ye git, oradan her türlü yolunu bulursun. Türk Hava Yolları direkt sefer uçuşuyla 2 saat 30 dakikada şehirdesin.

Eski Şehir Meydanı'nda Charles Köprüsü, Prag Kalesi, Yahudi Mahallesi ve daha fazlası için yürümeye devam et, görmen gereken her şey ücretsiz. Konaklamama günlük 100 TL civarı bir ücret ödedim. Yemek için Türk restoranlarını tercih edersen Türkiye fiyatlarından çok az bir farkla karnını doyurursun. 3 günlük Prag seyahatim için ayırdığım bütçe cebime kaldı. Bir gezgin başka ne ister...

DEVASA ORTAÇAĞ SAATİNİ GÖR

Old Town Square, Prag’ın olmazsa olmazı. Eski Şehir Meydanı'ndaki astronomik saatin orada 10: 00'da buluşuyoruz. Onlarca turist hergün bu devasa saatin altında akrep ve yelkovanı izler. Prag Astronomik Saat’in ayrıca trajik bir öyküsü var. Hemen kısaca anlatayım: 1410 yılında saat ustası Hanus devlet başkanı için bir saat tasarlar. Bu eşsiz saati gören devlet başkanı gidip başka yere de aynısını yapmasın diye Hanus’un gözlerini kör eder. Öyle ki, Hitler’den Lenin’e gören herkes pek bir beğenmiş bu saati. Üzerindeki semboller astroloji ve gökbilime atıfta bulunuyor. Gerçekten övgüye değer bir sanat eseri.

JOHN LENNON SANAT DUVARI'NDA FOTOĞRAF ÇEKİL

Görünüşe göre, Praglı insanlar John Lennon'u gerçekten seviyor. Bu aşkı John Lennon Duvarı'nda görmek mümkün. Duvarın yüzeyinin neredeyse her santimetrekaresi grafitlerle kaplı olup, Lennon’a ait atıflarla boyalı. Bu duvarı Mala Strana bölgesinde, Fransız Büyükelçiliğinin yanında göreceksin.

Duvar devam eden bitmeyen bir çalışma gibi; her geçen gün renkleniyor. Bu yüzden kesinlikle en az bir kez görülmeye değer.

BİRA FABRİKASINI ZİYARET ET

Alkole özendirmek gibi olmasın ama adamlar bira konusunda Avrupa’nın en iyisi. Bahsetmemek olmaz. Çekler biralarını çok ciddiye alıyorlar. Mayasından maltına her şey özel olarak üretilir. Bira fabrikasına giderek yapım aşamalarını gözlemleyebilirsin. Özellikle şişelerin tasarımları hoşuna gidecek.

ARALIK AYINDA NOEL PAZARINA GİT

Eğer Aralık ayında Prag'a gidiyorsan yerel satıcılar, benzersiz Noel hediyeleri ve elbette klasik tatil dekorasyonları ile şehrin dört bir yanındaki güzel Noel pazarlarını göreceksin. Çam ağacı her şehre yakışmaz; Prag’ın Ortaçağ mimarisi ve gotik esintisi ışığı da süsü de kaldırıyor.

PRAG VERSİYONU EYFEL KULESİ'NE TIRMAN

Hem doğa ile içiçe olabileceğiniz, hem de Prag manzarasını izleyebileceğiniz yüksekçe bir tepede Eyfel Kulesi görürseniz şaşırmayın: burası Petrin tepesi. Eyfel’den ilham alındığı çok belli. Petrin, ziyaretçilerin 299 merdiven sonunda zirveye çıkmasına izin veriyor.

Dikkatli olun: zirveye tırmanmak 30 dakika sürer ve oraya vardığınızda muhtemelen ayaklarınız baya bir bitkin olacak. Aramızdaki üşengeç gezginler teleferik tercih edebilirler.

280'DEN FAZLA MÜZEDEN SEÇ BEĞEN AL

Prag, bazıları tarafından müzeler kenti olarak bilinir. Muhtemelen hayal edebileceğin hemen hemen her konu için bir müze var. Elma Müzesi, bir zencefilli müzesi, tuvalet müzesi, o müze senin bu müze benim ne ararsan sergileniyor.

Hepsini görmek için zamanın olmayabilir, ancak merak uyandıran ve onları seyahat programına yönlendiren birkaçını listeleyebilirsin. Şehir müzelerinin kalitesiyle gurur duyuyor, dolayısıyla hayal kırıklığına uğramayacaksın.

KAFKA MÜZESİ

Prag’a gitmeden önce Franz Kafka’yı silip süpürmek, en azından 3 kitabını falan okumak gerekir. Labirenti andıran bu mekanın karanlık ortamında Kafka’nın kendi el çizimleriyle ve videolarıyla birliktesin. Mektupları, aşkları, sosyal hayatı... Bir Kafka hayranıysan, yazarın hayatına dair her şey elinin altında olacak.

ŞEHRİ GECE DE GÖR

Prag Kalesi ve Charles Köprüsü, Prag'daki en ünlü turistik yerlerden iki tanesi ancak ışıkların arasında bambaşka bir havaya bürünüyorlar. Şehir, bu karanlığını aydınlatmak için büyük çaba sarf etti. Sadece kameranı unutma!

ÜCRETSİZ YÜRÜYÜŞ TURU YAP

Sana şehri ayaklarınla talan edeceğin bir yürüyüş rotası yapalım. Old Town bölgesinin ardında halan Charles Köprüsü'nü Mala Strana bölgesine çaprazlayın ve Prag Kalesi önünden Karl Köprüsü boyunca zengin barok mimarisine hayran kalın.

(Charles Köprüsü)

Burada14. yüzyıldan kalma Aziz Vitus Katedrali'nin çarpıcı iç mekânlarına girmek ve Çek sanatı tarafından hazırlanmış vitray pencerelere hayran olmak ücretsiz.

Eski şehir meydanı ve Charles Köprüsü'nün etrafında sık sık solo kemancıların ve yaylı çalgıların sesini duyacaksın. Ormanlık yolları, ayna labirentini ve Petrin Tepesi'nin gül bahçesini keşfe çıkmanın yanı sıra Strahov Manastırı'nın muhteşem manzarasını da kaçırma.

(Strahov Manastırı)

TREDELNİK YE

Bunun nasıl bir tatlı olduğunu anlatmakta zorlanabilirim. Hamur işi, üzerinde şeker, içerisinde akışkan bir çikolata var; arasına dondurma da koyuluyor. Sıcak hamurun tarçınlı, tatlı bir o kadar da tuzlu tadı insanı bağımlı yapıyor. Geleneksel Prag tatlısı olarak geçen Tredelnik'i yürüdüğün tüm sokak köşelerinde bulabilirsin.

SEBZELİ EKMEK ÇORBASI

Bak bu çorba da çok güzel, özel bir ekmeği kase gibi oyup içerisine sebzeli çorba servis ediyorlar. Tadı oldukça lezzetliydi.

DANCİNG HOUSE: DANS EDEN BİNA

Şehirde yürürken karşına böyle antin kuntin mimaride binalar çıkıyor. Her an her yerde ters dönmüş, yamulmuş eserler görebilirsin. Dancing House en sevilenlerden.

DÜNYANIN EN DAR SOKAĞI

Burayı görüp fark etmen için yanlışlıkla denk gelmen gerekiyor; pek mühim değil zaten gördükten sonra hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek; ama burası “Dünyanın en dar ışıklı sokağı” olmakla tescillenmiş. Yürüyüş ışıkları bile var; malum iki kişinin aynı anda bu sokaktan yan yana geçmesi mümkün değil.

SOKAK YANI AÇIK MASAJ SALONLARI

Old Town bölgesinin en sevilen aktivitelerinden biri de açık masaj salonları. Sokağın ortasına dönük bir cam manzaradan ayak masajı yaptıran insanları görebilirsin; şaşırma.