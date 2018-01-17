Masal içinde masal tekniğiyle anlatılan, İslamiyetin hakim olduğu ülkelere has fantastik öğeler barındıran Binbir Gece Masalları, yüzyıllardır birçok esere ilham kaynağı olarak günümüze ve birçok okura kadar ulaştı.

Binbir Gece Masalları’nın Batı dillerine ilk çevrildiği 1706’dan beri bir çığ gibi büyüyen büyük bir hayran kitlesi var: Henry Fielding, Walter Scott, Thackeray, Wilkie Collins, Goethe, Stendhal, Dumas, Flaubert, Puşkin, Tolstoy, Hofmannsthal, Conan Doyle, Wells, Yeats, Kavafis, Lovecraft, Proust, Perec, Rushdie, Calvino, Mahfuz ve elbette Borges.

ı. cilt

Çevirenler: Kolektif

Syf: 990

Yayım yılı: 2018

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GECELERİ HİKAYE ANLATAN ADAMLAR

Baron von Hammer-Purgstall bir metninde confabulatores nocturni, “geceleri hikâye anlatan adamlar”dan bahseder. Sonra da eski bir Pers elyazmasında ilk defa geçtiği şekliyle, uykusuzluktan muzdarip olan Büyük İskender’in etrafına bu insanları topladığını söyler.

II. cilt

Çevirenler: Kolektif

Syf: 1008

Yayım yılı: 2018

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