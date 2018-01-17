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Binbir Gece Masalları

Doğu halk edebiyatının başyapıtları arasında yer alan, yazılış tarihleri ve yazarı bilinmeyen 'Binbir Gece Masalları', Alfa Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 09:28..
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Masal içinde masal tekniğiyle anlatılan, İslamiyetin hakim olduğu ülkelere has fantastik öğeler barındıran Binbir Gece Masalları, yüzyıllardır birçok esere ilham kaynağı olarak günümüze ve birçok okura kadar ulaştı.

Binbir Gece Masalları’nın Batı dillerine ilk çevrildiği 1706’dan beri bir çığ gibi büyüyen büyük bir hayran kitlesi var: Henry Fielding, Walter Scott, Thackeray, Wilkie Collins, Goethe, Stendhal, Dumas, Flaubert, Puşkin, Tolstoy, Hofmannsthal, Conan Doyle, Wells, Yeats, Kavafis, Lovecraft, Proust, Perec, Rushdie, Calvino, Mahfuz ve elbette Borges.

Binbir Gece Masalları

ı. cilt

Çevirenler: Kolektif

Syf: 990

Yayım yılı: 2018

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Babil.com

GECELERİ HİKAYE ANLATAN ADAMLAR

Baron von Hammer-Purgstall bir metninde confabulatores nocturni, “geceleri hikâye anlatan adamlar”dan bahseder. Sonra da eski bir Pers elyazmasında ilk defa geçtiği şekliyle, uykusuzluktan muzdarip olan Büyük İskender’in etrafına bu insanları topladığını söyler.

Binbir Gece Masalları

II. cilt

Çevirenler: Kolektif

Syf: 1008

Yayım yılı: 2018

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap Yurdu

Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

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