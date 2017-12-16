Katalanlar İspanyol bayraklı askı takan adamı öldürdü

İspanya, Katalonya Özerk Bölgesi'nde, 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu ve Katalan Parlamentosu'nun bağımsızlık kararının ardından haftalardır devam eden kriz tırmanarak sürüyor. 21 Aralık Perşembe günü Katalan halkının kaderini belirleyecek seçimlerde Katalan Özerk Parlamentosu'nun 135 sandalyesinin yeni sahipleri belirlenecek.

'FAŞİST' DENİLEREK DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Independent'tan Jeff Farrell'ın haberine göre; Katalonya bağımsızlık seçimleri öncesinde süregelen bu çekişmeli günlerde, İspanya’nın Zaragoza kentinde, pantolon askılarının İspanya Ulusal bayrağının renklerini taşıdığı gerekçesiyle 'faşist' olmakla suçlanan Victor Lainez (55) isimli adam, Katalan ayrılıkçıklar tarafından dövülerek öldürüldü.

Fotoğraf kaynak AFP

PANTOLON ASKISI ULUSAL BAYRAĞIN RENGİNDE DİYE...

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırgan Rodrigo Lanza(33), yanındaki biri erkek iki kadın olmak üzere 3 kişiyle birlikte, barda tek başına oturan Lainez’ye, üzerinde taşıdığı renkler gerekçesiyle önce sözlü tacizde bulundu. Saldırgan grubun Laize’ye ‘ırkçı’ diye bağırmasının ardından taraflar arasında sözlü atışma başladı. Tartışmadan sonra barı terk eden Laize’nin peşinden giden grup, Lainez'in başına demir çubukla vurduktan sonra yere düşen bedenini tekmelemeye devam etti. Zaragoza polisi saldırganları yakalarken, saldırıya uğrayan Lainez hayatını kaybetti

Yakalanan saldırgan Lanza'nın Katalonya bağımsız hareketiyle ilgisi bulunmadığı söylenen Lanza'nın bir radikal sol kanat grubunun üyesi olduğu açıklandı.