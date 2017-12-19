Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi.
Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 155,3 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN 256 LİRA
Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.043 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,19 artışla 1.263,1 dolardan işlem görüyor.