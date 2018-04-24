24 derslikli okulun açılışı gerçekleştirildi

Ereğli’de 1987 yılından itibaren eğitime yatırım yapan hayırsever Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz çiftinin yaptırmış olduğu Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu düzenlenen törenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıldönümünde açıldı.

EĞİTİME YATIRIM VURGULANDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, minik öğrencilerin halkoyunu gösterisi ile başlayan törende açılış konuşmasının ardından konuşma yapan, hayırsever Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz çifti, en büyük yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu söyledi.

"EĞİTİME OLAN SEVDAMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Oğuz, "Bugün hepimiz için anlamlı bir gün, bütün dünyaya meydan okuduğumuz ve tutsaklık zincirini kırdığımız günün 98. yılını, büyük bir ulusun mutlu çocukları olarak kutluyoruz. Bağımsızlığa bayrak açışımızın ilk adımı olan bu bayram hepimize kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarımız için yaptırdığımız okulumuzu onlara armağan etmenin mutluluğunu ve coşkusunu sizlerle yaşıyoruz. Eğitime yapılan yatırım en büyük yatırımdır.

Bu prensiple 31 yıl önce başlayan eğitim sevdamız halen devam etmektedir. İstedik ki okullarımızda çocuklarımız iyi eğitim alsınlar. Başarılı olsunlar. Vatanımıza ve milletimize faydalı olsunlar. Çünkü bu ülkenin geleceği yarınlarımız, umudumuz çocuklarımızdır. Mutlu çocuk iyi vatandaştır anlayışıyla, bugün den geleceğe kurduğumuz köprülerle, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya çalışıyoruz. Şuanda yüreğimizdeki huzur, gözlerimizde ki ışıltılarla bu ilim ve irfan yuvasını yarının büyüklerinin evi kılmaktan gurur duyuyoruz. Aydınlık dolu nice yarınlara hep birlikte ulaşmak temennisiyle okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.



