taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.455
USD
3,8224
EURO
4,5401
ALTIN
155,50
PETR
64,5100

24 gündür tedavi gören 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

Manisa'da eşinin kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan 4 çocuk annesi Havva Gündoğ, 24 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA | 21.12.2017 - 01:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

26 Kasım 2017'de Demirci ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde eşi ağaç keserken altında kalan 51 yaşındaki Havva Gündoğ ağır yaralanmıştı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 24 gündür tedavi altında olan Havva Gündoğ, yaşamını yitirdi.

24 gündür tedavi gören 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

24 GÜNDÜR TEDAVİ ALTINDAYDI

26 Kasım 2017 günü eşinin kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan 4 çocuk annesi kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşi Mustafa Gündoğ ile birlikte Esenyurt Mahallesi Gürdal mevkiine mantar toplamaya giden Havva Gündoğ eşinin kestiği çam ağacının dalının altında kalarak ağır yaralanmıştı. Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan talihsiz kadın buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından Demirci İlçe Jandarma Komutanlığınca ifadesine başvurulan eşi Mustafa Gündoğ serbest bırakılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Gaziantep'te boş bir binada patlama meydana geldi
Gaziantep Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi’nde bulunan boş bir binada patlama meydana geldi.
Isparta-Eğirdir yolunda otomobil tıra çarptı: 4 yaralı
Isparta-Eğirdir karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil, mermer yüklü tıra çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta kazadan sonra kaçan sürücü yakalandı
Zonguldak'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Harekete geçen emniyet görevlileri kameraları inceleyerek kaçan sürücüyü yakaladı.
Emekli astsubay evinde ölü bulundu
Muğla Dalaman'da bir aydır haber alınamayan yalnız yaşayan emekli astsubay Yaşar Öneri'nin cesedine evinde rastlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik

Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik

48
Tahran sallandı halk sokağa döküldü

Tahran sallandı halk sokağa döküldü

2
Bayern evinde Dortmund'u devirdi

Bayern evinde Dortmund'u devirdi

0
Gaziantep'te boş bir binada patlama meydana geldi

Gaziantep'te boş bir binada patlama meydana geldi

0
24 gündür tedavi gören 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

24 gündür tedavi gören 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM