24 gündür tedavi gören 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

26 Kasım 2017'de Demirci ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde eşi ağaç keserken altında kalan 51 yaşındaki Havva Gündoğ ağır yaralanmıştı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 24 gündür tedavi altında olan Havva Gündoğ, yaşamını yitirdi.
24 GÜNDÜR TEDAVİ ALTINDAYDI
26 Kasım 2017 günü eşinin kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan 4 çocuk annesi kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşi Mustafa Gündoğ ile birlikte Esenyurt Mahallesi Gürdal mevkiine mantar toplamaya giden Havva Gündoğ eşinin kestiği çam ağacının dalının altında kalarak ağır yaralanmıştı. Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan talihsiz kadın buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından Demirci İlçe Jandarma Komutanlığınca ifadesine başvurulan eşi Mustafa Gündoğ serbest bırakılmıştı.